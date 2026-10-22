"Можно, но с условием": казахстанцам рассказали, как взять двойную фамилию
Фото: Zakon.kz
Сегодня, 22 октября 2026 года, в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" рассказали о возможности для казахстанцев выбирать двойную фамилию, сообщает Zakon.kz.
Эту тему специалисты подняли после того, как к ним обратилась жительница Казахстана с вопросом.
Ее интересовало:
"При заключении брака я хочу оставить свою фамилию и добавить к ней фамилию супруга. Можно ли взять двойную фамилию и как она будет записана в документах?"
В госкорпорации ответили положительно на запрос.
"Да, при заключении брака вы можете присоединить к своей фамилии фамилию супруга".НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"
Но есть небольшое уточнение.
"Взять двойную фамилию можно, только если ни у вас, ни у супруга добрачная фамилия не является двойной".НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"
Ранее в корпорации предупреждали: в Казахстане временно приостановят прием заявлений по недвижимости.
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