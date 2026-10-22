"Можно, но с условием": казахстанцам рассказали, как взять двойную фамилию

Фото: Zakon.kz

Сегодня, 22 октября 2026 года, в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" рассказали о возможности для казахстанцев выбирать двойную фамилию, сообщает Zakon.kz.

Эту тему специалисты подняли после того, как к ним обратилась жительница Казахстана с вопросом. Ее интересовало: "При заключении брака я хочу оставить свою фамилию и добавить к ней фамилию супруга. Можно ли взять двойную фамилию и как она будет записана в документах?" В госкорпорации ответили положительно на запрос. "Да, при заключении брака вы можете присоединить к своей фамилии фамилию супруга". НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Но есть небольшое уточнение. "Взять двойную фамилию можно, только если ни у вас, ни у супруга добрачная фамилия не является двойной". НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Ранее в корпорации предупреждали: в Казахстане временно приостановят прием заявлений по недвижимости.

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