Могут ли казахстанцы дать ребенку двойную фамилию
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Сегодня, 8 мая 2025 года, в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" ответили на интересный вопрос казахстанки по поводу фамилии будущего ребенка, сообщает Zakon.kz.
По словам гражданки, скоро они с мужем скоро станут родителями.
"Подскажите, пожалуйста, можно ли дать ребенку двойную фамилию – мою и мужа?" – поинтересовалась женщина.
Ответ сотрудников госкорпорации был отрицательным.
"Согласно Кодексу РК "О браке (супружестве) и семье", если у родителей ребенка разные фамилии, то ребенку присваивается фамилия отца или матери по соглашению родителей. Разногласия, возникшие между родителями в отношении фамилии ребенка, разрешаются в судебном порядке", – заявили в "Правительстве для граждан".
23 апреля 2025 года в госкорпорации рассказали, как в Казахстане зарегистрировать брак.
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