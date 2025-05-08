Могут ли казахстанцы дать ребенку двойную фамилию

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Сегодня, 8 мая 2025 года, в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" ответили на интересный вопрос казахстанки по поводу фамилии будущего ребенка, сообщает Zakon.kz.

По словам гражданки, скоро они с мужем скоро станут родителями. "Подскажите, пожалуйста, можно ли дать ребенку двойную фамилию – мою и мужа?" – поинтересовалась женщина. Ответ сотрудников госкорпорации был отрицательным. "Согласно Кодексу РК "О браке (супружестве) и семье", если у родителей ребенка разные фамилии, то ребенку присваивается фамилия отца или матери по соглашению родителей. Разногласия, возникшие между родителями в отношении фамилии ребенка, разрешаются в судебном порядке", – заявили в "Правительстве для граждан". 23 апреля 2025 года в госкорпорации рассказали, как в Казахстане зарегистрировать брак.

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