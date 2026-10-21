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В Казахстане временно приостановят прием заявлений по недвижимости

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 11:40 Фото: pexels
Сегодня, 21 октября 2026 года, в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" опубликовали предупреждение. Согласно ему, кадастровые услуги в Казахстане будут недоступны несколько дней, сообщает Zakon.kz.

В официальном заявлении идет пояснение: Единый государственный кадастр недвижимости (ЕГКН) переходит на QazTRF-23.

Это государственная система координат, которая обеспечит использование цифровых карт и пространственных данных с применением современных, открытых спутниковых навигационных систем.

"В связи с переходом в выходные и праздничные дни с 19:00 23 октября до 00:00 27 октября 2026 года в цифровой системе ЕГКН и на Публичной кадастровой карте будут проводиться технические работы".НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

Стоит отметить, что в этот период будет недоступен прием заявлений на оказание государственных услуг по земельному кадастру, регистрации прав на недвижимое имущество и техническому обследованию недвижимости.

При этом получение электронных справок в сфере регистрации прав на недвижимое имущество будет доступно через цифровые сервисы.

Жителям Казахстана рекомендуют заблаговременно спланировать получение государственных услуг.

Ранее стало известно, что с 19 октября 2026 года Специализированный отдел обслуживания населения (СпецЦОН) №3 и Центр миграционных услуг в Алматы работают по новому адресу. Теперь оба подразделения принимают посетителей в торговом доме "Адем" (Северное кольцо, 3Б).

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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