В Казахстане временно приостановят прием заявлений по недвижимости

Сегодня, 21 октября 2026 года, в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" опубликовали предупреждение. Согласно ему, кадастровые услуги в Казахстане будут недоступны несколько дней, сообщает Zakon.kz.

В официальном заявлении идет пояснение: Единый государственный кадастр недвижимости (ЕГКН) переходит на QazTRF-23.

Это государственная система координат, которая обеспечит использование цифровых карт и пространственных данных с применением современных, открытых спутниковых навигационных систем.

"В связи с переходом в выходные и праздничные дни с 19:00 23 октября до 00:00 27 октября 2026 года в цифровой системе ЕГКН и на Публичной кадастровой карте будут проводиться технические работы". НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

Стоит отметить, что в этот период будет недоступен прием заявлений на оказание государственных услуг по земельному кадастру, регистрации прав на недвижимое имущество и техническому обследованию недвижимости.

При этом получение электронных справок в сфере регистрации прав на недвижимое имущество будет доступно через цифровые сервисы.

Жителям Казахстана рекомендуют заблаговременно спланировать получение государственных услуг.

Ранее стало известно, что с 19 октября 2026 года Специализированный отдел обслуживания населения (СпецЦОН) №3 и Центр миграционных услуг в Алматы работают по новому адресу. Теперь оба подразделения принимают посетителей в торговом доме "Адем" (Северное кольцо, 3Б).