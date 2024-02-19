Как казахстанцам сменить фамилию
Фото: gov4c.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" 19 февраля 2024 года рассказали, что необходимо гражданам Казахстана для того, чтобы сменить фамилию в документах, сообщает Zakon.kz.
По словам оператора "1414" (единый контакт-центр портала "электронного правительства"), для того, чтобы сменить фамилию необходимо:
- Обратиться в ЦОН.
- При себе иметь удостоверение личности и свидетельство о рождении.
Также сотрудник ЦОНа может попросить предоставить документы, подтверждающие причину смены фамилии.
"При подаче заявления необходимо будет оплатить госпошлину в размере 2 МРП (7384 тенге. – Прим. ред.)", – отметила оператор единого контакт-центра портала "электронного правительства".
@gosuslugi.kz
✍️Что необходимо для того, чтобы сменить фамилию? Оператор 1414 расскажет как это сделать. Сохраняйте и делитесь!♬ оригинальный звук - gosuslugi.kz
11 января 2024 года в "Правительстве для граждан" рассказали, сколько времени занимает корректировка данных о детях на портале eGov.kz.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript