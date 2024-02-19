Как казахстанцам сменить фамилию

Фото: gov4c.kz

В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" 19 февраля 2024 года рассказали, что необходимо гражданам Казахстана для того, чтобы сменить фамилию в документах, сообщает Zakon.kz.

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