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Как казахстанцам сменить фамилию

Как казахстанцам сменить фамилию Фото: gov4c.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" 19 февраля 2024 года рассказали, что необходимо гражданам Казахстана для того, чтобы сменить фамилию в документах, сообщает Zakon.kz.

По словам оператора "1414" (единый контакт-центр портала "электронного правительства"), для того, чтобы сменить фамилию необходимо:

  • Обратиться в ЦОН.
  • При себе иметь удостоверение личности и свидетельство о рождении.

Также сотрудник ЦОНа может попросить предоставить документы, подтверждающие причину смены фамилии.

"При подаче заявления необходимо будет оплатить госпошлину в размере 2 МРП (7384 тенге. – Прим. ред.)", – отметила оператор единого контакт-центра портала "электронного правительства".

@gosuslugi.kz

✍️Что необходимо для того, чтобы сменить фамилию? Оператор 1414 расскажет как это сделать. Сохраняйте и делитесь!

♬ оригинальный звук - gosuslugi.kz

11 января 2024 года в "Правительстве для граждан" рассказали, сколько времени занимает корректировка данных о детях на портале eGov.kz.

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