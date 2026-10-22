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Общество

Деньги на экране есть, а на счете нет – как работают финансовые пирамиды в Астане

Мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 16:08 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Помощник прокурора Астаны Аслан Мади 22 октября 2026 года на брифинге в РСК раскрыл, кто чаще становится жертвой финансовых пирамид и какими уловками мошенники заставляют казахстанцев отдавать свои сбережения, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности причиняют значительный ущерб бюджету страны и подрывают основы экономической безопасности государства.

"Задачей расследования таких преступлений является не только привлечение к уголовной ответственности лиц, их совершивших, но и установление имущества, добытого преступным путем, и возмещение ущерба государству либо гражданам. На сегодняшний день одним из распространенных видов теневой экономики являются финансовые пирамиды, которые причиняют многомиллионный ущерб. Как правило, в финансовую пирамиду вовлечены граждане разных возрастных категорий, подверженные соблазну легкой наживы", – озвучил Аслан Мади.

По его словам, из-за излишней самоуверенности и недостатка правовых знаний люди попадаются на уловки мошенников и вкладывают деньги в несуществующие компании.

"Зачастую в целях привлечения клиентов злоумышленники использует структуру многоуровневого маркетинга. Инвесторы могут приглашать новых участников и получать процент от их вкладов. Основной доход участников генерируется не за счет реальной инвестиционной деятельности компании, а за счет привлечения новых вкладчиков. При инвестициях клиентам не представляются документы, подтверждающие принятие денег, сумма вклада указывается в личном кабинете "в цифровом виде", не составляется договор, то есть у клиента отсутствует возможность снять вложенные денежные средства. Работа компании скрыта. Представители компании не могут пояснить, каким образом увеличиваются доходы, на каких инвестиционных площадках размещаются денежные средства вкладчиков. Увеличением дохода занимается якобы интеллектуальный робот", – пояснил он.

Он также рассказал, что с начала текущего года на территории города пресечена деятельность шести финансовых пирамид. В их числе "WYP.KZ", "Sinsera Systems", "Life is Good", "Sirius Energy", "World Business Consulting", "Buyers Union".

Ранее в МВД назвали три наиболее распространенные схемы интернет-мошенничества в Казахстане.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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