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Общество

Студентов колледжей в Казахстане проверят на употребление наркотиков

Парень, рюкзак, студент, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 16:20 Фото: magnific
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова в своем ответе на депутатский запрос поделилась планами по проверке студентов колледжей на употребление наркотических и психотропных веществ, передает корреспондент Zakon.kz.

Она сообщила, что в целях изучения распространенности употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних Министерство просвещения совместно с Министерством здравоохранения проводит международное исследование ESPAD – European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs.

"Исследованием планируется охватить около 2 тысяч студентов первых и вторых курсов в возрасте 15-18 лет из 78 колледжей", – говорится в ответе.

ESPAD – международное исследование, направленное на изучение распространенности употребления алкоголя, табака, наркотических средств и других психоактивных веществ среди учащихся.

Министр отметила, что результаты исследования будут использованы в качестве исходной базы данных для оценки эффективности профилактических мероприятий.

Ранее мы писали, что в Казахстане планируют изменить наказание за употребление наркотиков.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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