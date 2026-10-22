Студентов колледжей в Казахстане проверят на употребление наркотиков

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова в своем ответе на депутатский запрос поделилась планами по проверке студентов колледжей на употребление наркотических и психотропных веществ, передает корреспондент Zakon.kz.

Она сообщила, что в целях изучения распространенности употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних Министерство просвещения совместно с Министерством здравоохранения проводит международное исследование ESPAD – European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs.

"Исследованием планируется охватить около 2 тысяч студентов первых и вторых курсов в возрасте 15-18 лет из 78 колледжей", – говорится в ответе.

ESPAD – международное исследование, направленное на изучение распространенности употребления алкоголя, табака, наркотических средств и других психоактивных веществ среди учащихся.

Министр отметила, что результаты исследования будут использованы в качестве исходной базы данных для оценки эффективности профилактических мероприятий.

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