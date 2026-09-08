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Общество

13 современных колледжей построят в Казахстане

Техническое образование, профессиональное образование, колледж, техникум, профессии, профессия, студенты колледжей, студенты колледжа, студенты техникума , фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 13:48 Фото: primeminister.kz
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова 8 сентября 2026 года на заседании правительства озвучила планы по модернизации и строительству колледжей, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, качество подготовки кадров напрямую зависит от материально-технической базы колледжей.

"За счет средств местных исполнительных органов и работодателей были оснащены 174 колледжа, при поддержке недропользователей – 13 колледжей. Несмотря на это, материально-техническую базу 143 государственных колледжей необходимо обновить", – подчеркнула министр.

Согласно приведенной ею информации, 72 колледжа нуждаются в капитальном ремонте, в 107 колледжах потребность в оснащении высокая, в 202 колледжах – средняя.

Регионы с наибольшей потребностью в капитальном ремонте: ЗКО – 11 колледжей, Алматинская область – 7, область Жетысу – 7, область Улытау – 6, СКО – 6.

"Для системного решения этого вопроса проводится работа по включению амортизационных расходов в норматив подушевого финансирования, привлечению частных инвестиций на оснащение колледжей, а также целевой модернизации государственных колледжей, находящихся под патронажем крупных предприятий. Кроме того, в 11 регионах планируется построить 13 современных колледжей на 20 тысяч мест. Это позволит сократить дефицит мест в регионах и обеспечить молодежь качественным профессиональным образованием в современной, хорошо оснащенной среде", – добавила министр.

Ранее мы писали, что более 2 тысяч преподавателей не хватает казахстанским колледжам.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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