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Общество

Назван обновленный размер стипендий студентов колледжей Казахстана

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 10:28 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова 8 сентября 2026 года на заседании правительства озвучила статистические данные по обучению детей в колледжах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее данным, сегодня в Казахстане более 556 тысяч студентов обучаются в 763 колледжах.

"За последние три года государственный образовательный заказ по рабочим квалификациям вырос на 3,7% и достиг 131,4 тысяч мест. Прием в колледжи увеличился на 5,8%, или на 57,8 тысяч студентов. В целом уровень трудоустройства выпускников по рабочим профессиям составил 68%, увеличившись на 3 процентных пункта", – сказала Сулейменова.

Расширены и меры социальной поддержки студентов.

"Размер стипендии увеличился в два раза и достиг 43 тысяч тенге. Уровень обеспеченности общежитиями вырос на 10% и составил 95,4%. Эти показатели свидетельствуют об увеличении объемов финансирования системы ТиПО, подготовки кадров и социальной поддержки студентов", – отметила министр.

Ранее мы писали, что количество выпускников школ и техникумов выросло в Казахстане.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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