"Зима наступила неожиданно": сильный снегопад накрыл город на востоке Казахстана
Фото: Instagram/cheremshanochka_vesti и infor.kz
В Риддере раньше времени наступила настоящая зима – с 21 октября 2026 года в городе пошел сильный снегопад, который сегодня не прекратился. Жители в социальных сетях пожаловались на неочищенные дороги, которых не видно из-под накрывшего их снега, сообщает Zakon.kz.
Так, в местных Instagram-пабликах показали, что творится в городе на протяжении двух дней.
"Как детям добираться до школы? А когда будут чистить дороги?" – пожаловался автор ролика 22 октября.
К нему присоединились и другие горожане. На аналогичную ситуацию со снегом и дорогами пожаловались и другие жители Восточно-Казахстанской области:
- "Зима наступила, как всегда, неожиданно".
- "Где машины уборочные, почему городом не занимается".
- "Каждый год одно и то же. Зима приходит вдруг и неожиданно".
- "У нас, как всегда, как будто снег летом выпал и мы не ожидали".
- "У нас первая зима? ЖКХ, вы смотрите вообще прогноз погоды?"
- "А где техника-то? У нас на новом жилом районе даже направления дороги нету".
- "Уже второй день, как снег идет беспрерывно. И ни одной техники нету, чтобы снег чистили. Хотя бы главные дороги могли почистить!"
- "На сообщение не выезжать в сильный снегопад оперативно отреагировали только работники коммунальных служб. У нас в Зыряновске (ныне Алтай. – Прим. ред.) тоже так же. Когда снегопад – технику не видно".
Мы обратились в пресс-службу РГП "Казгидромет", чтобы узнать, когда в Риддере прекратится снегопад. Согласно прогнозу, осадки прекратятся только в предстоящее воскресенье:
- 23 октября: ночью осадки преимущественно в виде снега, возможен гололед. Температура воздуха ночью и днем будет 0...-1°С.
- 24 октября: ночью снег, днем без осадков. Температура воздуха ночью -12...-14°С, днем -2...-4°С.
- 25 октября: будет без осадков. Температура воздуха ночью -13...-15°С, днем 0...-2°С.
- 26 октября: будет без осадков. Температура воздуха ночью -8...-10°С, днем +3...+5°С.
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