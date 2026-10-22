"Зима наступила неожиданно": сильный снегопад накрыл город на востоке Казахстана

В Риддере раньше времени наступила настоящая зима – с 21 октября 2026 года в городе пошел сильный снегопад, который сегодня не прекратился. Жители в социальных сетях пожаловались на неочищенные дороги, которых не видно из-под накрывшего их снега, сообщает Zakon.kz.

Так, в местных Instagram-пабликах показали, что творится в городе на протяжении двух дней.

"Как детям добираться до школы? А когда будут чистить дороги?" – пожаловался автор ролика 22 октября.

К нему присоединились и другие горожане. На аналогичную ситуацию со снегом и дорогами пожаловались и другие жители Восточно-Казахстанской области:

"Зима наступила, как всегда, неожиданно".

"Где машины уборочные, почему городом не занимается".

"Каждый год одно и то же. Зима приходит вдруг и неожиданно".

"У нас, как всегда, как будто снег летом выпал и мы не ожидали".

"У нас первая зима? ЖКХ, вы смотрите вообще прогноз погоды?"

"А где техника-то? У нас на новом жилом районе даже направления дороги нету".

"Уже второй день, как снег идет беспрерывно. И ни одной техники нету, чтобы снег чистили. Хотя бы главные дороги могли почистить!"

"На сообщение не выезжать в сильный снегопад оперативно отреагировали только работники коммунальных служб. У нас в Зыряновске (ныне Алтай. – Прим. ред.) тоже так же. Когда снегопад – технику не видно".

Мы обратились в пресс-службу РГП "Казгидромет", чтобы узнать, когда в Риддере прекратится снегопад. Согласно прогнозу, осадки прекратятся только в предстоящее воскресенье:

23 октября: ночью осадки преимущественно в виде снега , возможен гололед . Температура воздуха ночью и днем будет 0...-1°С .

ночью осадки преимущественно в виде , возможен . Температура воздуха ночью и днем будет . 24 октября: ночью снег , днем без осадков . Температура воздуха ночью -12...-14°С , днем -2...-4°С .

ночью , днем . Температура воздуха ночью , днем . 25 октября: будет без осадков . Температура воздуха ночью -13...-15°С , днем 0...-2°С .

будет . Температура воздуха ночью , днем . 26 октября: будет без осадков. Температура воздуха ночью -8...-10°С, днем +3...+5°С.

Первый снег накрыл Усть-Каменогорск и Семей 21 октября 2026 года. В результате непогоды в городах образовались очереди на шиномонтажках и были введены ограничения на трассах.