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Первый снег накрыл Усть-Каменогорск и Семей: очереди на шиномонтажках и ограничения на трассах

Усть-Каменогорск, Семей, первый снег, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 14:20 Фото: Zakon.kz/Кира Мороз
Первый снег 21 октября накрыл Усть-Каменогорск и Семей. Пока коммунальные службы расчищают дороги и обрабатывают опасные участки, автомобилисты выстраиваются в очереди на шиномонтаж. На трассах ввели ограничения, а синоптики предупреждают о новых снегопадах и морозах, сообщает Zakon.kz.

Усть-Каменогорск

В Усть-Каменогорск заглянула зима. Ночью город припорошило снегом, и утром привычные осенние пейзажи преобразились: белые дорожки во дворах, снежные шапки на машинах и первые попытки убрать снег у подъездов. Но стоило плюсовой температуре напомнить о себе, как зимняя сказка начала понемногу таять.

Усть-Каменогорск, Семей, первый снег, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 14:20

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Впрочем, даже несколько часов со снегом успели подарить горожанам самые разные эмоции. Кто-то с восторгом рассматривает белые хлопья, кто-то с тревогой поглядывает на дорогу, а кто-то уже строит планы на ближайшие выходные – и обязательно с зимней резиной.

Усть-Каменогорск, Семей, первый снег, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 14:20

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Первый снег в Усть-Каменогорске не стал неожиданностью для коммунальных служб, но сразу добавил работы дорожникам, которые вышли на улицы города еще ночью.

Усть-Каменогорск, Семей, первый снег, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 14:20

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Как сообщили в пресс-службе акима Усть-Каменогорска, коммунальные службы приступили к очистке улиц и противогололедной обработке проезжей части. Особое внимание уделяется мостам и участкам дорог, где из-за погодных условий быстрее образуется наледь.

Усть-Каменогорск, Семей, первый снег, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 14:20

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Для водителя, который еще ездит на летней резине, первый снег – недвусмысленный сигнал: откладывать сезонную замену колес больше нельзя. Но у сервисов уже выстроилась очередь.

Усть-Каменогорск, Семей, первый снег, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 14:20

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Для водителей сейчас главное – не ориентироваться только на то, что снег исчезает с асфальта. При дальнейшем похолодании и ночных заморозках дороги могут стать скользкими. Поэтому подготовку автомобиля к зиме лучше не откладывать до первого серьезного гололеда", – советует автолюбитель Владимир Снохин.

По словам мужчины, "переобуть" машину ему обойдется в 12 тысяч тенге, а вот простоять в очереди – часов 5.

Усть-Каменогорск, Семей, первый снег, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 14:20

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Перемены погоды затронули не только городские улицы, но и автодороги области. По информации "КазАвтоЖола", 20 октября 2026 года в Восточно-Казахстанской области уже вводились ограничения движения транспорта на семи участках республиканских и одном участке областной автодороги. Еще на двух участках дорог областного значения движение закрыто для всех видов транспорта.

Усть-Каменогорск, Семей, первый снег, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 14:20

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Водителям рекомендуют заранее готовиться к поездкам в зимних условиях и не откладывать замену летних шин. Первый снег – лишь начало периода неустойчивой погоды. В ближайшие дни жителям Восточного Казахстана стоит приготовиться к новым осадкам, усилению ветра и понижению температуры.

Усть-Каменогорск, Семей, первый снег, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 14:20

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"На ближайшие дни, 22-23 октября, на большей части ВКО сохранится неустойчивая погода с осадками в виде мокрого снега. В горных районах области ожидается сильный снег, местами порывистый ветер, метель, гололед", – сообщила начальник отдела метеопрогнозов филиала РГП "Казгидромет" по Восточно-Казахстанской области Любовь Бухтоярова.

Однако, несмотря на предстоящее похолодание, говорить об окончательном приходе зимы пока рано. Согласно прогнозу синоптиков, с 25 по 31 октября в ВКО ожидается преимущественно сухая погода без осадков и постепенное повышение температуры.

Усть-Каменогорск, Семей, первый снег, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 14:20

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Согласно долгосрочному прогнозу РГП "Казгидромет", зима 2026-2027 годов в Восточно-Казахстанской области ожидается относительно теплой и снежной.

Усть-Каменогорск, Семей, первый снег, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 14:20

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Семей

В Семее идет снег с переходом в дождь. Осадки меняют характер каждые полчаса: то ненадолго прекращаются, то переходят в белую непроглядную стену. Снег на дорогах быстро тает и образует слякоть.

Семей, первый снег, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 14:20

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Однако, по ощущениям автовладельцев, ездить на "летней резине" вечером будет уже небезопасно. В результате с утра у шиномонтажных мастерских Семея начала выстраиваться очередь. По словам слесарей, на вечер записываются сотни желающих переобуть своих железных коней в зимние шины.

Семей, первый снег, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 14:20

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

В области Абай за ночь и утро не зарегистрировано дорожных происшествий, связанных с непогодой, сообщили в Департаменте полиции региона.

"В связи со снегопадом и гололедом 20 октября с 20:00 до 06:00 21 октября 2026 года действовало ограничение движения для всех видов автотранспорта, оснащенных летними шинами, за исключением специальной техники дорожных служб. Ограничение распространялось на несколько участков автодорог республиканского значения: в частности, со 103-го по 198-й км трассы Усть-Каменогорск – Семей, от села Калбатау до границы Восточно-Казахстанской области, и с 971-го по 1013-й км трассы Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница Российской Федерации", – уточнили в пресс-службе ДП области Абай.
Семей, первый снег, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 14:20

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Полиция призывает водителей учитывать погодные условия, соблюдать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких маневров и своевременно подготовить автомобиль к зимнему сезону.

Усть-Каменогорск, Семей, первый снег, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 14:20

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

За городом, особенно в районе соснового бора, белый покров заметно плотнее: снегом покрыты дороги, лесные участки и степь.

Семей, первый снег, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 14:20

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

На улицах и в парках семейчане любуются белоснежной "пудрой" на зеленых, желтых и красных деревьях.

Семей, первый снег, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 14:20

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Фотографии заснеженных улиц, парков и деревьев жители Семея активно публикуют в социальных сетях. Сегодня город стал главным героем фотосессий.

Семей, первый снег, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 14:20

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

"Белый снег оказался поверх еще не завершившейся осени", "Кто-то решил припудрить осенний город белым сахаром", Семей резко включил зиму, не дожидаясь, пока осень закончит свою работу", – комментируют публикации в соцсетях горожане.

Семей, первый снег, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 14:20

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Работа городских учреждений продолжается в обычном режиме. Занятия в школах из-за снегопада не отменяли. Однако на дороги выехали первые машины по уборке снега.

Семей, первый снег, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 14:20

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Отдельные участки дорог посыпают инертными противоскользящими материалами.

"В связи с повышением температуры воздуха и активным таянием снега дорожные службы проводят работы по откачке талых вод в местах их скопления. Особое внимание уделяется участкам, где скопление воды может затруднять движение автотранспорта и пешеходов", – рассказали в отделе пассажирского транспорта и автодорог Семея.
Семей, первый снег, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 14:20

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Для Семея октябрьский снег не является чем-то необычным и может выпасть как в октябре, так и значительно позже – в декабре. Бывали годы, когда устойчивого снега приходилось ждать практически до начала календарной зимы. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни погода в Семее сохранится облачной и с осадками.

Семей, первый снег, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 14:20

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Первый снег в Усть-Каменогорске и Семее пока не задержался надолго, но уже внес коррективы в привычную жизнь горожан. Коммунальные службы перешли на зимний режим работы, автомобилисты поспешили сменить шины, а на трассах ввели первые ограничения. И хотя осень еще не уступает свои позиции, погода напомнила: к зиме пора готовиться всерьез.

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Кира Мороз
Альбина Халел
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