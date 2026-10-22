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Общество

Мокрый снег и ночные заморозки до -6°С обрушатся на Алматы, а что ждет Астану и Шымкент – прогноз на три дня

Мокрый снег, осень, горы, природа, заморозки, погода, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 14:24 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
В ближайшие три дня на Алматы обрушатся мокрый снег и ночные заморозки до -6°С. В Астане будет без осадков, но ночами похолодает до -7°С. Больше всего повезло Шымкенту, где тоже будет без осадков и без минусовых показателей, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе на 23-25 октября 2026 года, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане

  • 23 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4°С, днем 0...+2°С.
  • 24 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7°С, днем +2...+4°С.
  • 25 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5°С, днем +6...+8°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 23 октября: переменная облачность, ночью осадки (дожди, мокрый снег), туман. Ветер северо-западный, 3-8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°С, днем +8...+10°С.
  • 24 октября: переменная облачность, временами осадки (дожди, снег), туман. Ветер северо-восточный, 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью заморозки -2...-4°С, днем +3...+5°С.
  • 25 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью заморозки -4...-6°С, днем +3...+5°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 23 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13, днем порывы 15 -20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +16...+18°С.
  • 24 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +13...+15°С.
  • 25 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +13...+15°С.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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