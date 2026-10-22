23 октября пять областей Казахстана ждут заморозки до -6°C и снегопады
Фото: Zakon.kz
В пятницу, 23 октября 2026 года, в восточной части Казахстана ожидается неустойчивая погода. Пройдут дожди и снег, местами возможен гололед, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным прогноза РГП "Казгидромет", на востоке и в горных районах юго-востока страны прогнозируется сильный снег, а на востоке также ожидается метель.
На остальной территории республики существенных осадков не ожидается.
При этом по Казахстану прогнозируются усиление ветра и туман, а днем на юге и юго-западе возможна пыльная буря.
Кроме того, в ряде регионов ожидаются заморозки до -1...-6°С:
- в области Жетысу;
- на западе, севере и востоке Жамбылской области;
- на севере Алматинской и Туркестанской областей;
- на севере и в центральной части Кызылординской области.
Немного ранее метеорологи огорчили жителей Алматы известиями о первом снеге и заморозках. В Шымкенте тем временем в эти дни – с 22 по 24 октября 2026 года – обещают тепло до +20°С, а в Астане похолодает до -7°С.
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