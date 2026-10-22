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Общество

23 октября пять областей Казахстана ждут заморозки до -6°C и снегопады

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 17:45 Фото: Zakon.kz
В пятницу, 23 октября 2026 года, в восточной части Казахстана ожидается неустойчивая погода. Пройдут дожди и снег, местами возможен гололед, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным прогноза РГП "Казгидромет", на востоке и в горных районах юго-востока страны прогнозируется сильный снег, а на востоке также ожидается метель.

На остальной территории республики существенных осадков не ожидается.

При этом по Казахстану прогнозируются усиление ветра и туман, а днем на юге и юго-западе возможна пыльная буря.

Кроме того, в ряде регионов ожидаются заморозки до -1...-6°С:

  • в области Жетысу;
  • на западе, севере и востоке Жамбылской области;
  • на севере Алматинской и Туркестанской областей;
  • на севере и в центральной части Кызылординской области.

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Немного ранее метеорологи огорчили жителей Алматы известиями о первом снеге и заморозках. В Шымкенте тем временем в эти дни – с 22 по 24 октября 2026 года – обещают тепло до +20°С, а в Астане похолодает до -7°С.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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