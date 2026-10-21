В Алматы идут первый снег и заморозки до -4°С

Фото: pexels

Синоптики РГП "Казгидромет" огорчили жителей Алматы известиями о первом снеге и заморозках. В Шымкенте тем временем в эти дни – с 22 по 24 октября 2026 года – обещают тепло до +20°С, а в Астане похолодает до -7°С, сообщает Zakon.kz.

Астана 22 октября: переменная облачность, небольшие осадки (дождь, снег). Временами порывы ветра составят 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +4+6°С.

23 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0+2°С.

24 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер может подняться до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +2+4°С. Алматы 22 октября: переменная облачность, без осадков. Временами порывы ветра будут подниматься до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +14+16°С.

23 октября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +7+9°С.

24 октября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман. Ветер 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +3+5°С. Шымкент 22 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +18+20°С.

23 октября: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +16+18°С.

24 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +13+15°С. Материал по теме "Почувствуют приближение зимы": морозы до -10°C нагрянут в Казахстан Первый снег 21 октября накрыл Усть-Каменогорск и Семей. Пока коммунальные службы расчищают дороги и обрабатывают опасные участки, автомобилисты выстраиваются в очереди на шиномонтаж. На трассах ввели ограничения, а синоптики предупреждают о новых снегопадах и морозах.

Поделитесь новостью