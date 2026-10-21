#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
448.61
503.83
5.48
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
448.61
503.83
5.48
Общество

В Алматы идут первый снег и заморозки до -4°С

трава, иней, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 15:14 Фото: pexels
Синоптики РГП "Казгидромет" огорчили жителей Алматы известиями о первом снеге и заморозках. В Шымкенте тем временем в эти дни – с 22 по 24 октября 2026 года – обещают тепло до +20°С, а в Астане похолодает до -7°С, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 22 октября: переменная облачность, небольшие осадки (дождь, снег). Временами порывы ветра составят 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +4+6°С.
  • 23 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0+2°С.
  • 24 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер может подняться до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +2+4°С.

Алматы

  • 22 октября: переменная облачность, без осадков. Временами порывы ветра будут подниматься до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +14+16°С.
  • 23 октября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +7+9°С.
  • 24 октября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман. Ветер 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +3+5°С.

Шымкент

  • 22 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +18+20°С.
  • 23 октября: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +16+18°С.
  • 24 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +13+15°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 15:14
"Почувствуют приближение зимы": морозы до -10°C нагрянут в Казахстан

Первый снег 21 октября накрыл Усть-Каменогорск и Семей. Пока коммунальные службы расчищают дороги и обрабатывают опасные участки, автомобилисты выстраиваются в очереди на шиномонтаж. На трассах ввели ограничения, а синоптики предупреждают о новых снегопадах и морозах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, высокогорный спортивный комплекс, осень в горах, первый снег, туман, заморозки, похолодание
20:29, 21 октября 2026
Заморозки до -3°С, метели и гололед: штормовое предупреждение объявили в Казахстане
Идут заморозки и туман: погода в Алматы и Астане на три дня
14:52, 17 октября 2024
Идут заморозки и туман: погода в Алматы и Астане на три дня
Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки
16:18, 20 октября 2026
Ночные заморозки до -5°С, дожди и снег нагрянут в Астану, а что ждет Алматы и Шымкент – обновленный прогноз
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Владимир Слишкович покинул Казахстан по личным причинам
03:40, 22 октября 2026
Владимир Слишкович покинул "Женис"
Либор Шулак установил рекорд &quot;Адмирала&quot; по количеству очков в одном матче
03:14, 22 октября 2026
Защитник "Адмирала" Шулак установил клубный рекорд в матче с "Барысом"
Мовсар Евлоев прокомментировал предстоящий поединок с Волкановски
02:58, 22 октября 2026
Евлоев пообещал досрочно финишировать Волкановски на UFC 333
Елена Рыбакина в списке участников турнира в Токио
02:06, 22 октября 2026
Елена Рыбакина сыграет на турнире WTA 500 в Токио
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: