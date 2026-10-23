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Общество

Более 400 млн тенге и 51 жертва: масштабная афера раскрыта в Астане

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 10:53 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Астане за крупное мошенничество будут судить организованную преступную группу (ОПГ) из семи человек, сообщает Zakon.kz.

По информации прокуратуры Астаны, участники ОПГ на протяжении 4 лет обманывали людей тем, что могут помочь купить жилье по льготным программам, a также получить выгодные кредиты и финансирование.

"Для создания иллюзии легальности деятельности злоумышленники арендовали офисные помещения, создавали коммерческие организации, заключали договоры на оказание услуг, оформляли гарантийные письма. Кроме того, фигуранты убеждали клиентов в наличии связей в государственных и квазигосударственных структурах", – рассказали в надзорном органе 23 октября 2026 года.

Всего от действий ОПГ пострадал 51 человек, общий материальный ущерб превысил 413 млн тенге.

Действия обвиняемых квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса: мошенничество, совершенное преступной группой, в крупном и особо крупном размере, и создание, руководство и участие в организованной группе.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Астане суд ранее вынес решение по делу 275 пайщиков, которые не получили квартиры в установленный срок. Общая сумма их требований составила 2,5 млрд тенге.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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