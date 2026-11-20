В Павлодарской области пресекли деятельность группы, подозреваемой в серии интернет-мошенничеств. По предварительным данным, от действий злоумышленников пострадали девять человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, подозреваемые действовали по согласованной схеме и использовали информационные технологии, чтобы незаконно завладеть деньгами граждан.

Правоохранители задержали четверых человек.

"На сегодняшний день следствием установлено девять потерпевших, общая сумма причиненного материального ущерба составляет порядка 40 млн тенге", – сообщает Габит Кабдрахманов, начальник УБОП ДП Павлодарской области.

При этом полиция не исключает, что число пострадавших и эпизодов мошенничества может увеличиться.

Сейчас проводятся следственные действия. Правоохранителям предстоит установить роль каждого из задержанных, выяснить все обстоятельства преступлений и проверить их возможную причастность к другим аналогичным случаям.

Другого казахстанца сначала осудили за мошенничество, затем отпустили. А после решения Кассационного суда снова посадили.