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Общество

Квартир нет, но хищение не доказано: чем закончилось дело о жилищном кооперативе в Астане

Мошенничество не доказали: суд вынес приговор по делу Оазис-Астана, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 20:13 Фото: Zakon.kz
После распространения в социальных сетях видео, в котором один из потерпевших выразил недовольство итогами рассмотрения дела ЖСК "Оазис-Астана", Межрайонный суд по уголовным делам Астаны разъяснил обстоятельства дела и принятое решение, сообщает Zakon.kz.

По данным суда, дело касалось 275 пайщиков, которые не получили квартиры в установленный срок. Общая сумма их требований составила 2,5 млрд тенге.

Изначально троим фигурантам вменяли мошенничество в особо крупном размере. Но суд пришел к выводу, что хищение денег не доказано, и переквалифицировал их действия на причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения.

"Обман выразился в сокрытии обстоятельств, препятствовавших своевременному завершению строительства и передаче квартир, а не в доказанном хищении денежных средств", – заявили в суде.

В итоге каждого из троих подсудимых приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы, а также запретили занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях в течение трех лет. С учетом времени, проведенного под стражей с мая 2024 года, наказание признали отбытым, и осужденных освободили в зале суда.

По отдельному эпизоду, связанному с повторным оформлением квартиры, одного из подсудимых оправдали за отсутствием состава уголовного правонарушения. Гражданские иски о возмещении материального ущерба оставили без рассмотрения по просьбе потерпевших, в компенсации морального вреда отказали.

В суде отметили, что пайщики сохраняют право требовать исполнения договорных обязательств и передачи квартир в установленном законом порядке.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что застройщики трех ЖК попали под арест в Астане. В ходе следствия было установлено, что организаторы преступной схемы привлекали денежные средства граждан для строительства ЖК "Оазис", МЖК "R-Club" и ЖК "R-ClubDeluxe" без получения соответствующих разрешений в нарушение требований законодательства.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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