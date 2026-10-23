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Общество

"За ночь река Есиль сильно обмелела": что произошло с главным водоемом Астаны

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 11:39 Фото: pexels
В социальных сетях сегодня, 23 октября 2026 года, появились фото и видео сильно обмелевшей реки Есиль. Это встревожило жителей Астаны, которых успокоили в столичном акимате, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие кадры водоема опубликовали в Telegram-канале astanovka98.

"Пока мы все спали, за ночь река Есиль сильно обмелела со стороны ул. Кенесары", – говорится под публикацией.

Как рассказали астанчане, раньше здесь обитали утки, а сейчас со дна реки исходит неприятный запах.

За официальным комментарием мы обратились в пресс-службу акимата столицы, где нам сообщили следующее:

"Управлением строительства города проводились плановые работы по возведению водорегулирующей плотины пятой очереди на реке Есиль. На данный момент работы завершены, начинается подъем воды".

В августе 2026 года главная река Астаны неожиданно стала ярко-зеленой. Тогда власти столицы объяснили, что на отдельных участках реки Есиль "наблюдается сезонное явление – цветение воды, вызванное интенсивным развитием фитопланктона (цианобактерий) в условиях высокой температуры воздуха, низкой скорости течения и благоприятных гидрометеорологических условий (высокая температура воздуха)". Подобное явление, как заверили астанчан, "характерно для летнего периода".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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