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Общество

Президент отметил госнаградами двух работников сферы благоустройства Астаны

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 13:35 Фото: akorda.kz
"Весомый вклад в развитие Казахстана вносят представители рабочих профессий. Об этом 23 октября 2026 года на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что сегодня на торжественном мероприятии в Акорде собрались настоящие труженики, добившиеся значительных успехов своим честным трудом.

"Особого упоминания заслуживает сотрудник организации "Астана-Зеленстрой" Дидар Телжанұлы. Полезные начинания, реализуемые в этой сфере, тесно перекликаются с концепцией "Таза Қазақстан", которую я инициировал в качестве президента. Не будет преувеличением сказать, что эта работа имеет огромное значение для всей страны. Ведь очевидно, что если наши улицы не будут чистыми, если повсюду не будут расти деревья и цветы, если граждане не будут бережно относиться к природе, то и вся страна не сможет идти по пути развития и созидания".Касым-Жомарт Токаев

Это, как подчеркнул глава государства, общее дело правительства, Курултая, правоохранительных органов, представителей местных исполнительных органов, других государственных и негосударственных организаций, высших учебных заведений и школ.

"Иными словами, "Таза Қазақстан" – это общенациональное движение. Сегодня за значительный вклад в благоустройство нашей столицы профессионал своего дела Дидар Телжанұлы награждается орденом "Құрмет". Также медалью "Ерен еңбегі үшін" отмечен трудовой вклад Аманжола Токеновича Уисенбаева, сотрудника учреждения "Астана-Орманы".Касым-Жомарт Токаев

Также президент вручил орден "Еңбек Даңқы" ІІІ степени механизатору из СКО Сергею Пустыльникову.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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