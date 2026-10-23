Токаев: Историю нельзя рассматривать однобоко

Фото: akorda.kz

День Республики – это уникальный общенациональный праздник, который объединяет всех наших граждан. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев на торжественном мероприятии 23 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По словам Токаева, Суверенитет и Независимость – самое дорогое достояние, наивысшие ценности. "Поэтому сохранение и укрепление нашей государственности – наш священный долг. Благодаря твердой воле и стойкости наших предков мы обрели Суверенитет. Память о героях, отдавших жизнь за Независимость и самоотверженно сражавшихся за свободу, навсегда останется в наших сердцах. Старшее поколение выдержало все удары судьбы, преодолело трудности и опасности, продолжая упорно трудиться на благо страны. Все наши соотечественники, особенно молодежь, начали глубоко понимать историю своей страны, относиться к ней с истинным уважением. Это весьма позитивная тенденция. Действительно, историю нельзя рассматривать однобоко. Наше прошлое – это летопись великих побед, славного наследия и непревзойденных традиций. Богатая событиями история нашей страны написана отважными, преданными своему делу, яркими личностями. Их жизнь и идеалы служат примером для подрастающего поколения". Касым-Жомарт Токаев В конечном счете, отметил он, Казахстан крепнет благодаря государственникам, патриотам, интеллигентным, ответственными и трудолюбивым людям. "Несомненно, граждане, находящиеся среди нас сегодня, обладают этими высокими качествами. В их числе кавалер ордена "Еңбек Даңқы" Абдрашит Койшибекович Доспанов. Продолжая дело своего отца, он уже более 40 лет достойно работает в металлургической отрасли. Благодаря своим профессиональным навыкам и верности трудовому долгу он добился больших успехов и внес значительный вклад в развитие нашей страны. Он продолжает делиться опытом с молодыми специалистами и обучает их тонкостям выбранного дела. Сегодня я принял решение присвоить Абдрашиту Койшибековичу Доспанову звание "Қазақстанның Еңбек Ері". Касым-Жомарт Токаев Также Токаев анонсировал запуск третьего суперкомпьютера в Казахстане.

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