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В новом микрорайоне Петропавловска открыл свои двери ясли-сад на 90 мест

В новом микрорайоне Петропавловска открыл свои двери ясли-сад на 90 мест, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 17:28 Фото: пресс-служба акимата СКО
В преддверии Дня Республики в микрорайоне Бірлік‎ открылся ясли-сад с одноименным названием. Новый объект образования рассчитан на 90 мест. Его открытие играет большую роль в социальной поддержке жителей, пострадавших от паводков весной.
"‎Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич в своем Послании ставит задачу повышения качества образования на всех уровнях. В преддверии национального праздника Дня Республики радостное событие для наших жителей нового микрорайона Бірлік. Мы открываем детский сад, построенный в счет внебюджетных средств, подрядчиком является ТОО "Мирас Group", Исин Малик Мухтарович. Хочу отметить, что это стало возможным благодаря частному бизнесу. Мы построили детский сад за очень короткое время"‎.Аким СКО Гауез Нурмухамбетов
В новом микрорайоне Петропавловска открыл свои двери ясли-сад на 90 мест, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 17:28

Фото: пресс-служба акимата СКО

Глава региона отметил, что обеспечение детей доступным дошкольным образованием является важным приоритетом развития страны. Сейчас в областном центре функционируют 49 дошкольных организаций, 15 из которых открыты за счет частных инвестиций.

"‎Строили быстро, потому что понимали, что объект нужный, люди с маленькими детьми очень ждали открытия детского сада. Сроки строительства были сжатые, но на качестве это не отразилось. В компании, которую я возглавляю, большое внимание уделяется качеству возводимых объектов. Тем более когда речь идет о детях"‎, – рассказал руководитель ТОО "Мирас Group"‎ Малик Исин.

Для мам и пап из микрорайона Бірлік сегодня особенно радостный день. Открытие сада и комфортной школы, которая строится в микрорайоне, закрывает первостепенную потребность жителей и позволяет в шаговой доступности посещать занятия. В новом детском саду созданы все условия для качественного и безопасного пребывания детей.

В новом микрорайоне Петропавловска открыл свои двери ясли-сад на 90 мест, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 17:28

Фото: пресс-служба акимата СКО

"‎Новое есть новое. Придраться не к чему. Чисто, просторно, уютно, для детей есть все. Персонал приветливый. Сад в шаговой доступности, поэтому я рада. Спасибо нашему президенту за помощь"‎, – добавила родительница Наталья Прохорова.

Ясли-сад с одним корпусом рассчитан на четыре группы. В нем предусмотрен медицинский блок. В саду есть все необходимое для дошкольного развития мальчишек и девчонок.

В новом микрорайоне Петропавловска открыл свои двери ясли-сад на 90 мест, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 17:28

Фото: пресс-служба акимата СКО

"‎Обучение будет проводиться на казахском и русском языках. Все требования по оснащению детского сада соблюдены. Учтены все нормы безопасности, установлены камеры видеонаблюдения, система пожарной безопасности. Штат сотрудников полностью укомплектован. Все четыре группы оснащены мебелью, есть учебно-методические пособия. Я думаю, что этот детский сад будет территорией счастливого детства"‎, – отметила и. о. заведующей детского сада Бірлік Райхан Сералина.
В новом микрорайоне Петропавловска открыл свои двери ясли-сад на 90 мест, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 17:28

Фото: пресс-служба акимата СКО

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