В новом микрорайоне Петропавловска открыл свои двери ясли-сад на 90 мест
"Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич в своем Послании ставит задачу повышения качества образования на всех уровнях. В преддверии национального праздника Дня Республики радостное событие для наших жителей нового микрорайона Бірлік. Мы открываем детский сад, построенный в счет внебюджетных средств, подрядчиком является ТОО "Мирас Group", Исин Малик Мухтарович. Хочу отметить, что это стало возможным благодаря частному бизнесу. Мы построили детский сад за очень короткое время".Аким СКО Гауез Нурмухамбетов
Фото: пресс-служба акимата СКО
Глава региона отметил, что обеспечение детей доступным дошкольным образованием является важным приоритетом развития страны. Сейчас в областном центре функционируют 49 дошкольных организаций, 15 из которых открыты за счет частных инвестиций.
"Строили быстро, потому что понимали, что объект нужный, люди с маленькими детьми очень ждали открытия детского сада. Сроки строительства были сжатые, но на качестве это не отразилось. В компании, которую я возглавляю, большое внимание уделяется качеству возводимых объектов. Тем более когда речь идет о детях", – рассказал руководитель ТОО "Мирас Group" Малик Исин.
Для мам и пап из микрорайона Бірлік сегодня особенно радостный день. Открытие сада и комфортной школы, которая строится в микрорайоне, закрывает первостепенную потребность жителей и позволяет в шаговой доступности посещать занятия. В новом детском саду созданы все условия для качественного и безопасного пребывания детей.
Фото: пресс-служба акимата СКО
"Новое есть новое. Придраться не к чему. Чисто, просторно, уютно, для детей есть все. Персонал приветливый. Сад в шаговой доступности, поэтому я рада. Спасибо нашему президенту за помощь", – добавила родительница Наталья Прохорова.
Ясли-сад с одним корпусом рассчитан на четыре группы. В нем предусмотрен медицинский блок. В саду есть все необходимое для дошкольного развития мальчишек и девчонок.
Фото: пресс-служба акимата СКО
"Обучение будет проводиться на казахском и русском языках. Все требования по оснащению детского сада соблюдены. Учтены все нормы безопасности, установлены камеры видеонаблюдения, система пожарной безопасности. Штат сотрудников полностью укомплектован. Все четыре группы оснащены мебелью, есть учебно-методические пособия. Я думаю, что этот детский сад будет территорией счастливого детства", – отметила и. о. заведующей детского сада Бірлік Райхан Сералина.
Фото: пресс-служба акимата СКО