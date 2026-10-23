Шашлык едва не стал последним ужином для 57-летнего казахстанца
Фото: pexels
В Усть-Каменогорске медики скорой помощи спасли 57-летнего мужчину, который едва не задохнулся, подавившись шашлыком, сообщает Zakon.kz.
По информации Управления здравоохранения ВКО, к моменту прибытия бригады пациент находился в критическом состоянии, пишет 23 октября 2026 года YK-news.kz.
У него наблюдались цианоз, хриплое дыхание и выраженное нарушение проходимости дыхательных путей. Фельдшеры незамедлительно приступили к оказанию помощи.
"Они выполнили прием Геймлиха, благодаря чему удалось удалить инородное тело и восстановить самостоятельное дыхание мужчины", – говорится в сообщении.
После оказания экстренной помощи пациента доставили в медицинское учреждение для дальнейшего обследования и наблюдения.
Ранее на севере Казахстана бригада скорой помощи спасла жизнь 50-летнему мужчине, который подавился сыром чечел и пережил клиническую смерть.
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