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Общество

Шашлык едва не стал последним ужином для 57-летнего казахстанца

Фото: pexels, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 18:12 Фото: pexels
В Усть-Каменогорске медики скорой помощи спасли 57-летнего мужчину, который едва не задохнулся, подавившись шашлыком, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления здравоохранения ВКО, к моменту прибытия бригады пациент находился в критическом состоянии, пишет 23 октября 2026 года YK-news.kz.

У него наблюдались цианоз, хриплое дыхание и выраженное нарушение проходимости дыхательных путей. Фельдшеры незамедлительно приступили к оказанию помощи.

"Они выполнили прием Геймлиха, благодаря чему удалось удалить инородное тело и восстановить самостоятельное дыхание мужчины", – говорится в сообщении.

После оказания экстренной помощи пациента доставили в медицинское учреждение для дальнейшего обследования и наблюдения.

Ранее на севере Казахстана бригада скорой помощи спасла жизнь 50-летнему мужчине, который подавился сыром чечел и пережил клиническую смерть.

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Канат Болысбек
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