57-летний житель Талдыкоргана провалился в подвал многоэтажки
Фото: akorda.kz
Помощь спасателей понадобилась 57-летнему жителю Талдыкоргана. Мужчина провалился в подвал, откуда не смог выбраться самостоятельно, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники МЧС извлекли горожанина из подвала с помощью лестницы и передали медикам.
"Мужчина объяснил, что упал в подвал по неосторожности и не смог самостоятельно выбраться из-за отсутствия лестницы", – рассказали в пресс-службе министерства.
Ранее помощь спасателей понадобилась жителю Уральска, который зашел в заброшенный дом, где на него упала строительная балка.
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