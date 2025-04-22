57-летний житель Талдыкоргана провалился в подвал многоэтажки

Помощь спасателей понадобилась 57-летнему жителю Талдыкоргана. Мужчина провалился в подвал, откуда не смог выбраться самостоятельно, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники МЧС извлекли горожанина из подвала с помощью лестницы и передали медикам.

"Мужчина объяснил, что упал в подвал по неосторожности и не смог самостоятельно выбраться из-за отсутствия лестницы", – рассказали в пресс-службе министерства.

Ранее помощь спасателей понадобилась жителю Уральска, который зашел в заброшенный дом, где на него упала строительная балка.