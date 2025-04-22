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Происшествия

57-летний житель Талдыкоргана провалился в подвал многоэтажки

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 01:48 Фото: akorda.kz
Помощь спасателей понадобилась 57-летнему жителю Талдыкоргана. Мужчина провалился в подвал, откуда не смог выбраться самостоятельно, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники МЧС извлекли горожанина из подвала с помощью лестницы и передали медикам.

"Мужчина объяснил, что упал в подвал по неосторожности и не смог самостоятельно выбраться из-за отсутствия лестницы", – рассказали в пресс-службе министерства.

Ранее помощь спасателей понадобилась жителю Уральска, который зашел в заброшенный дом, где на него упала строительная балка.

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Андрей Дюсупов
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