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События

Казахстанец подавился сыром и пережил клиническую смерть

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 09:21 Фото: Zakon.kz
На севере Казахстана бригада скорой помощи спасла жизнь 50-летнему мужчине, который подавился сыром чечел и пережил клиническую смерть, сообщает Zakon.kz.

Известно, что вечером 11 июля 2026 года на номер 103 поступил вызов из села Бесколь Кызылжарского района. В заявлении говорилось, что мужчина задыхается. На место незамедлительно выехала бригада скорой помощи.

Прибыв на вызов, медики обнаружили пациента уже без признаков жизни.

"У мужчины была зафиксирована клиническая смерть. Бригада приступила к реанимационным мероприятиям". Центр скорой медицинской помощи СКО

Так, во время осмотра дыхательных путей врачи обнаружили причину остановки дыхания – кусок сыра чечел, который и перекрыл доступ воздуха. Инородное тело специалистам удалось извлечь, после чего пациенту восстановили проходимость дыхательных путей и продолжили реанимацию.

К счастью, спустя время у пострадавшего появился пульс. Уже во время транспортировки в больницу он начал самостоятельно дышать и его состояние стабилизировалось.

Пациента успешно доставили в Кызылжарскую районную больницу.

"В настоящее время угрозы его жизни и здоровью нет", – заключили медики.

22 июля мы рассказывали о другом подвиге врачей. Тогда медики Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы спасли четырехлетнего ребенка, который получил тяжелые травмы после падения с пятого этажа жилого комплекса.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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