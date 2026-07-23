Казахстанец подавился сыром и пережил клиническую смерть
Известно, что вечером 11 июля 2026 года на номер 103 поступил вызов из села Бесколь Кызылжарского района. В заявлении говорилось, что мужчина задыхается. На место незамедлительно выехала бригада скорой помощи.
Прибыв на вызов, медики обнаружили пациента уже без признаков жизни.
"У мужчины была зафиксирована клиническая смерть. Бригада приступила к реанимационным мероприятиям". Центр скорой медицинской помощи СКО
Так, во время осмотра дыхательных путей врачи обнаружили причину остановки дыхания – кусок сыра чечел, который и перекрыл доступ воздуха. Инородное тело специалистам удалось извлечь, после чего пациенту восстановили проходимость дыхательных путей и продолжили реанимацию.
К счастью, спустя время у пострадавшего появился пульс. Уже во время транспортировки в больницу он начал самостоятельно дышать и его состояние стабилизировалось.
Пациента успешно доставили в Кызылжарскую районную больницу.
"В настоящее время угрозы его жизни и здоровью нет", – заключили медики.
22 июля мы рассказывали о другом подвиге врачей. Тогда медики Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы спасли четырехлетнего ребенка, который получил тяжелые травмы после падения с пятого этажа жилого комплекса.