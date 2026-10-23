В Уральске открыли экологический парк "Хан тоғайы"

В преддверии Дня Республики в Уральске состоялось открытие экологического парка "Хан тоғайы". В торжественной церемонии приняли участие заместитель акима области Калияр Айтмухамбетов, представители экологических инициатив, жители и гости города.

В регионе на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на сохранение природных территорий, формирование экологической культуры и создание комфортных условий для отдыха населения.

Эта работа ведется в рамках общенациональной программы "Таза Қазақстан", инициированной главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Открытие экологического парка стало одним из значимых проектов, реализованных в этом направлении.

Фото: пресс-служба акима ЗКО

Расположенный в месте слияния рек Урал и Шаган, "Хан тоғайы" – историческое место, неразрывно связанное с прошлым нашего края. В 1812 году здесь состоялась церемония возведения Бокей султана на ханский престол. Позднее на этом же месте ханом был провозглашен и его сын Жангир.

Фото: пресс-служба акима ЗКО

На торжественной церемонии заместитель акима области Калияр Айтмухамбетов передал праздничное поздравление с Днем Республики от имени главы региона Наримана Турегалиева. Он отметил, что открытие нового объекта является проявлением уважения к историческому наследию края.

"Хан тоғайы" – часть нашего наследия, тесно связанная с историей народа и передающаяся из поколения в поколение. Сохранение, благоустройство и передача потомкам таких исторических и природных богатств – наша общая задача. Уверен, что новый экопарк станет любимым местом отдыха жителей и гостей города", – отметил Калияр Айтмухамбетов.

Фото: пресс-служба акима ЗКО

Парк обустроен за счет частных инвестиций при поддержке лесохозяйственных учреждений. На его территории созданы зоны отдыха, лыжные трассы, детские горки и игровые площадки, установлены алтыбакан, фотозона и шахматные столы. Уход за территорией парка будет осуществлять этнотуристический центр SAYAT.

Фото: пресс-служба акима ЗКО

После завершения торжественной церемонии на территории парка прошла акция по посадке деревьев. С учетом новых саженцев в этом году здесь высадили около 500 дубов, тополей и сосен.