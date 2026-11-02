#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
453.64
508.17
5.59
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
453.64
508.17
5.59
Общество

Заморозки до -7°С, снег и гололед: штормовое предупреждение объявлено по Казахстану

Медео, Медеу, канатная дорога на Чимбулак, Шымбулак, высокогорное урочище, горы, снег, холод, высокогорный спортивный комплекс, горный курорт, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 21:34 Фото: akorda.kz
В ряде регионов Казахстана на 3 ноября 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау – чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу ночью и утром в горных районах ожидается туман. В районе Алакольских озер ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Ночью по области ожидаются заморозки до -2...-7°С. Сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области – чрезвычайная. В Талдыкоргане ночью ожидаются заморозки до -3...-5°С.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. На северо-западе, западе, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре – чрезвычайная. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Улытау на западе и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане – чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. На западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области ночью ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также гололед. В горных районах временами сильный снег. Днем на севере, востоке и юге ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также гололед. На севере и востоке области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, на севере и юге порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области в горных районах ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Ночью на севере ожидаются заморозки до -3°С. На западе, юге, востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматы и Конаеве – высокая пожарная опасность. В горах Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы) ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В области Абай ночью ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также гололед. Ночью и утром на севере и востоке области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, утром и днем на юго-западе порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ночью ожидаются заморозки до -1...-6°С. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере – высокая. В Кызылорде – чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области на севере, западе, в центре, горных и предгорных районах сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане – высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области на западе, юге и в центре ожидается туман. В Павлодаре – туман.

В Актюбинской области ночью и утром на востоке ожидается туман. На востоке, западе, юге и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области в горных районах ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 м/с. На севере, юге, западе и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе – высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью на севере, востоке и юге ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, гололед. На западе, севере и юге ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, днем на севере, востоке и юге порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ночью и утром на западе, юге и востоке ожидается туман. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. В Астане и Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

О том, какой будет погода 3, 4 и 5 ноября в Астане, Алматы и Шымкенте, можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Медео, Медеу, канатная дорога на Чимбулак, Шымбулак, высокогорное урочище, горы, снег, холод, высокогорный спортивный комплекс, горный курорт
20:30, 23 октября 2026
Заморозки до -7°С, снег и метели: штормовое предупреждение объявили в Казахстане
Медео, Медеу, канатная дорога на Чимбулак, Шымбулак, высокогорное урочище, горы, снег, холод, высокогорный спортивный комплекс, горный курорт
21:13, 29 октября 2026
Гололед, сильные осадки и заморозки до -9°С: штормовое предупреждение объявлено по Казахстану
Заморозки, первый снег, осень в горах, похолодание, туман
20:30, 19 октября 2026
Заморозки до -7°С, гололед и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Зенит&quot;
22:11, Сегодня
"Зенит" Алипа разгромил "Крылья Советов" Чеснокова и вернул себе лидерство в РПЛ
Фото: ATP
21:58, Сегодня
Александр Шевченко не смог выйти во второй круг теннисного турнира в Словакии
Фото: НОК РК
21:15, Сегодня
Казахстанская дзюдоистка Супыгалиева стала чемпионкой юношеских Олимпийских игр-2026
Фото: ФК &quot;Пахтакор&quot;
20:42, Сегодня
"Аль-Наср" без Криштиану Роналду разгромил "Пахтакор" в Лиге чемпионов АФК
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: