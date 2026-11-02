Заморозки до -7°С, снег и гололед: штормовое предупреждение объявлено по Казахстану

В ряде регионов Казахстана на 3 ноября 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау – чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу ночью и утром в горных районах ожидается туман. В районе Алакольских озер ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Ночью по области ожидаются заморозки до -2...-7°С. Сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области – чрезвычайная. В Талдыкоргане ночью ожидаются заморозки до -3...-5°С.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. На северо-западе, западе, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре – чрезвычайная. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Улытау на западе и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане – чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. На западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области ночью ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также гололед. В горных районах временами сильный снег. Днем на севере, востоке и юге ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также гололед. На севере и востоке области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, на севере и юге порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области в горных районах ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Ночью на севере ожидаются заморозки до -3°С. На западе, юге, востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматы и Конаеве – высокая пожарная опасность. В горах Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы) ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В области Абай ночью ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также гололед. Ночью и утром на севере и востоке области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, утром и днем на юго-западе порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ночью ожидаются заморозки до -1...-6°С. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере – высокая. В Кызылорде – чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области на севере, западе, в центре, горных и предгорных районах сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане – высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области на западе, юге и в центре ожидается туман. В Павлодаре – туман.

В Актюбинской области ночью и утром на востоке ожидается туман. На востоке, западе, юге и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области в горных районах ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 м/с. На севере, юге, западе и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе – высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью на севере, востоке и юге ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, гололед. На западе, севере и юге ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, днем на севере, востоке и юге порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ночью и утром на западе, юге и востоке ожидается туман. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. В Астане и Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

О том, какой будет погода 3, 4 и 5 ноября в Астане, Алматы и Шымкенте, можете узнать по ссылке.