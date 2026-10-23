От -7°С до +18°С: опубликован обновленный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на праздничные выходные

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В предстоящие праздничные выходные в Астане, Алматы и Шымкенте будет без осадков, но температура воздуха будет колебаться от -7°С ночью до +18°С днем. Об этом говорится в прогнозе погоды на 24, 25 и 26 октября 2026 года, который предоставили в РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 24 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью 2-7, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7°С , днем +2...+4°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью 2-7, днем 5-10 м/с. Температура воздуха , днем +2...+4°С. 25 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5°С , днем +6...+8°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха , днем +6...+8°С. 26 октября: переменная облачность, днем небольшие дожди. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем +6...+8°С. Материал по теме В Астане ожидается снег Прогноз погоды по Алматы 24 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью заморозки -2...-4°С , днем +4...+6°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью , днем +4...+6°С. 25 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью заморозки -5...-7°С , днем +5...+7°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью , днем +5...+7°С. 26 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью заморозки -3...-5°С, днем +8...+10°С. Материал по теме Алматинцев предупредили о заморозках Прогноз погоды по Шымкенту 24 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С, на поверхности почвы заморозки -2°С , днем +13...+15°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С, на поверхности почвы , днем +13...+15°С. 25 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, на поверхности почвы заморозки -2°С , днем +14...+16°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, на поверхности почвы , днем +14...+16°С. 26 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +16...+18°С. Материал по теме От +25°С до -18°С, дожди со снегом и метели: какая погода ждет Казахстан зимой Ранее синоптики предупредили, что в Казахстан идут морозы до -18°C. Подробнее о погоде по стране на 24, 25 и 26 октября 2026 года можете узнать по ссылке.

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