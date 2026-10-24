#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+4°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+4°
$
451.05
504.95
5.6
События

В Западно-Казахстанской области ко Дню Республики прошли субботники и сельскохозяйственная ярмарка

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 15:18 Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В Западно-Казахстанской области в преддверии Дня Республики прошли мероприятия в рамках акции "Таза Қазақстан", а в Уральске состоялась очередная сельскохозяйственная ярмарка.

Субботники охватили все районы региона. К уборке общественных территорий, улиц и участков возле социальных объектов присоединились представители молодежи, общественных организаций, трудовых коллективов и местные жители.

Председатель молодежного общественного объединения "Жас Қанат" Исламгали Саламат отметил, что такие инициативы помогают объединять людей и формировать ответственное отношение к окружающей среде.

"Чистота начинается с каждого из нас. Когда молодежь и жители вместе выходят на субботник, это не только помогает благоустроить населенные пункты, но и объединяет людей вокруг общей цели. Важно, чтобы бережное отношение к природе стало повседневной привычкой. Особенно символично проводить такие мероприятия в преддверии Дня Республики – праздника, который напоминает о нашей ответственности за будущее страны".Исламгали Саламат
овощи, ярмарка, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 15:18

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В Уральске также прошла очередная ярмарка сельхозтоваропроизводителей. Покупателям предложили овощи, фрукты, зелень, мясо птицы, молочную и колбасную продукцию, яйца, выпечку и другие товары местного производства по приемлемым ценам.

овощи, ярмарка, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 15:18

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Стоимость картофеля и лука начиналась от 100 тенге за килограмм, капусты и моркови – от 150 тенге, помидоров – от 500 тенге, огурцов – от 600 тенге, яблок – от 500 тенге.

С учетом погодных условий на ярмарке также разрешили продажу мясной и рыбной продукции. В ассортименте были говядина и конина по цене от 3100 тенге, а также свежая рыба различных видов.

Ярмарки позволяют жителям приобретать продукты по доступным ценам, а местным производителям – реализовывать товары напрямую покупателям.

В преддверии Дня Республики в области продолжается реализация проектов в социальной и городской инфраструктуре. В Акжайыкском районе открылся дом культуры, который станет площадкой для культурных мероприятий и досуга жителей.

субботник, молодежь, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 15:18

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В Таскалинском районе сданы многоквартирные дома для жителей аварийного жилья. В Уральске открылся экопарк, предназначенный для отдыха горожан. Кроме того, обновлена автомобильная дорога республиканского значения Подстепное – Федоровка – граница Российской Федерации, важная для транспортного сообщения региона.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Уборка Алматы, акция
19:48, 30 августа 2025
В Алматы прошел масштабный субботник ко Дню Конституции
ярмарка, Петропавловск
15:18, 23 октября 2026
Свыше тысячи тонн продукции представили на сельскохозяйственной ярмарке в Петропавловске
субботник
19:31, 09 августа 2025
В Алматы прошли субботники ко Дню строителя
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Жетысу&quot; продолжает борьбу за зону вылета в КПЛ
16:55, Сегодня
"Жетысу" продолжает борьбу за выход из зоны вылета в КПЛ
&quot;Окжетпес&quot; после победы над &quot;Каспием&quot; приблизился вплотную к зоне еврокубков
16:52, Сегодня
"Окжетпес" после победы над "Каспием" приблизился вплотную к зоне еврокубков
Елена Рыбакина вышла в финал WTA-500 в Нинбо, победив в полуфинале россиянку Шнайдер
16:29, Сегодня
Елена Рыбакина вышла в финал WTA-500 в Нинбо, победив в полуфинале россиянку Шнайдер
Определилась первая соперница Елены Рыбакиной на WTA-500 в Токио
16:20, Сегодня
Определилась первая соперница Елены Рыбакиной на WTA-500 в Токио
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: