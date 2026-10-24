В Западно-Казахстанской области ко Дню Республики прошли субботники и сельскохозяйственная ярмарка

В Западно-Казахстанской области в преддверии Дня Республики прошли мероприятия в рамках акции "Таза Қазақстан", а в Уральске состоялась очередная сельскохозяйственная ярмарка.

Субботники охватили все районы региона. К уборке общественных территорий, улиц и участков возле социальных объектов присоединились представители молодежи, общественных организаций, трудовых коллективов и местные жители.

Председатель молодежного общественного объединения "Жас Қанат" Исламгали Саламат отметил, что такие инициативы помогают объединять людей и формировать ответственное отношение к окружающей среде.

"Чистота начинается с каждого из нас. Когда молодежь и жители вместе выходят на субботник, это не только помогает благоустроить населенные пункты, но и объединяет людей вокруг общей цели. Важно, чтобы бережное отношение к природе стало повседневной привычкой. Особенно символично проводить такие мероприятия в преддверии Дня Республики – праздника, который напоминает о нашей ответственности за будущее страны". Исламгали Саламат

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В Уральске также прошла очередная ярмарка сельхозтоваропроизводителей. Покупателям предложили овощи, фрукты, зелень, мясо птицы, молочную и колбасную продукцию, яйца, выпечку и другие товары местного производства по приемлемым ценам.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Стоимость картофеля и лука начиналась от 100 тенге за килограмм, капусты и моркови – от 150 тенге, помидоров – от 500 тенге, огурцов – от 600 тенге, яблок – от 500 тенге.

С учетом погодных условий на ярмарке также разрешили продажу мясной и рыбной продукции. В ассортименте были говядина и конина по цене от 3100 тенге, а также свежая рыба различных видов.

Ярмарки позволяют жителям приобретать продукты по доступным ценам, а местным производителям – реализовывать товары напрямую покупателям.

В преддверии Дня Республики в области продолжается реализация проектов в социальной и городской инфраструктуре. В Акжайыкском районе открылся дом культуры, который станет площадкой для культурных мероприятий и досуга жителей.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В Таскалинском районе сданы многоквартирные дома для жителей аварийного жилья. В Уральске открылся экопарк, предназначенный для отдыха горожан. Кроме того, обновлена автомобильная дорога республиканского значения Подстепное – Федоровка – граница Российской Федерации, важная для транспортного сообщения региона.