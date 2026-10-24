В Костанае пожаловались на кражу надгробия с кладбища

Жительница Костаная заявила о том, что неизвестные похитили памятник с могилы родственника, сообщает Zakon.kz.

В Threads жительница Костаная опубликовала пост о том, что на кладбище в районе аэропорта орудуют воры. По ее словам, на некоторых участках нет камер и охраны, чем воспользовались неизвестные, украв белый мраморный памятник и металлическую оградку.

"Произошло циничное преступление – кража и осквернение могилы близкого нам человека. Неизвестные мародеры украли белый мраморный памятник, буквально вырвав его с места захоронения и вывезя с территории. Пропажу обнаружили недавно", – написала автор.

Пострадавшие обратились в полицию. Они предполагают, что памятник могут сдать или перепродать в местные ритуальные фирмы для повторного использования.

По данным alau.kz, в Департаменте полиции Костанайской области 22 октября 2026 года факт кражи подтвердили.

"По факту кражи на кладбище Костаная начато досудебное расследование. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание причастных лиц. Лица, совершившие преступление, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности в соответствии с законом", – сообщили в ДП Костанайской области.

В конце сентября скандал также разгорелся на Суворовском кладбище в Павлодаре: дочь ветерана Великой Отечественной войны заявила, что вплотную к могиле ее отца незаконно захоронили постороннего человека.