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"Зачем ветеранов так беспокоить?": скандал разгорелся на кладбище в Павлодаре

Православное кладбище, захоронение, захоронения, кресты, могила, могилы, венок, венки, траурный венок, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 18:30 Фото: Zakon.kz
Скандал разгорелся на Суворовском кладбище в Павлодаре: дочь ветерана Великой Отечественной войны заявила, что вплотную к могиле ее отца незаконно захоронили постороннего человека, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 25 сентября 2026 года сайт телеканал "Ирбис ТВ", Ольга показывает могилу своего отца, ветерана Великой Отечественной войны Василия Богужа.

Говорит, плечи родственника расположены на уровне карагача, выросшего здесь уже после захоронения. Однако весной на этом месте появилась другая могила. Вот и считает женщина, что на голову отца положили ноги.

"Неужели у нас нет земли? У нас же есть земля, у нас есть новое кладбище. Ну, пожалуйста, пусть перезахоронят. Мы согласие никому не давали. Они нам не родственники, это чужие люди. Неужели нельзя было похоронить на новом кладбище, ну зачем ветеранов Великой Отечественной войны вот так вот беспокоить", – высказалась Ольга Богужа.

Ольга говорит, родственники облагородили могилу отца буквально летом, но уже в тех границах, которые оказались возможными, а не так, как действительно лежит их родственник.

На место выехал подрядчик, занимающийся обслуживанием Суворовского кладбища. Пояснил, что хоронила не их фирма. Причем, зарегистрировали могилу уже после захоронения.

"Расстояние между короткими сторонами могил должно быть не менее 50 сантиметров. Здесь замерили – 58 сантиметров. На мой взгляд, никакого нарушения здесь нет. Но если считают родственники, что есть нарушение, значит они должны просто это доказать через органы правосудия и подать в суд на тех, кто это сделал", – отметил Анатолий Конвишер, директор подрядной организации.

Кстати, подрядчик пояснил, что юридически никакого статуса у аллеи ветеранов на кладбище нет. А потому запрещать хоронить здесь людей, не имеющих отношения к Великой Отечественной, не могут.

Ольга Богужа, в свою очередь, заверила, что оставлять вопрос открытым не собирается и намерена обращаться в прокуратуру и суд.

Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили новые правила погребения на кладбищах и в колумбариях.

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Канат Болысбек
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