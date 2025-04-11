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Происшествия

Жители Алматы пожаловались, что тишину на кладбище нарушают машины

Поток автомобилей мешает на Первомайском кладбище в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 05:15 Фото: pixabay
Жители одного из районов Алматы жалуются, что душам их покойных родственников на Первомайском кладбище мешают автомобили, сообщает Zakon.kz.

С их слов, транспорт ездит прямо среди могил. Дорогу через Первомайское кладбище открыли на время ремонта моста. Объект уже давно сдали в эксплуатацию, но автомобилисты продолжают колесить по старому маршруту, передает "КТК".

Люди жалуются: покоя нет ни мертвым, ни живым. Водители умудряются сигналить даже во время похорон, а из-за узкой дороги машины портят надгробья.

В акимате пообещали решить проблему до Родительского дня и Пасхи. Но люди в этом сильно сомневаются.

9 апреля в Департаменте полиции Алматы к гражданам обратились с важной информацией касательно замены водительских удостоверений.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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