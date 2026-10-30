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События

Самолет с необычным грузом из Австралии приземлился в аэропорту Астаны

Астана, аэропорт, самолет, необычный груз, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 13:09 Фото: Telegram/nqzairport
Международный аэропорт Астаны сегодня принял более тысячи овец из Австралии, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из информации, опубликованной в Telegram-канале воздушной гавани столицы:

"30 октября 2026 года Международный аэропорт Астаны принял необычный груз из Австралии: воздушным транспортом в столицу Казахстана доставлена первая партия из 1 100 овец породы Дорпер. Животные были доставлены в Международный аэропорт Астаны на борту широкофюзеляжного грузового самолета Boeing 777F авиакомпании Qatar Airways Cargo. Воздушное судно предназначено для дальнемагистральных рейсов и позволяет транспортировать крупные партии грузов, включая живых животных, с соблюдением необходимых требований к их безопасности и условиям содержания".

Уточняется, что масштабная поставка осуществлялась для одного из сельскохозяйственных предприятий Акмолинской области и направлена на развитие животноводства в Казахстане.

Прибытие первой партии стало началом реализации проекта, предусматривающего приобретение предприятием в общей сложности 4 тыс. голов мелкого рогатого скота. Таким образом, сегодняшняя поставка составляет более четверти запланированного объема.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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