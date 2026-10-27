Парк с 139-летней историей закрыли на реконструкцию в Актобе

В Актобе закрыли на реконструкцию парк имени Пушкина – одно из старейших мест отдыха в городе. Территорию, основанную в конце XIX века, впервые за 35 лет ждет масштабное обновление, сообщает Zakon.kz.

На работы направят 600 млн тенге спонсорских средств. Открыть обновленный парк планируют в следующем году.

Парк имени Александра Пушкина – одно из знаковых мест старого Актобе. По историческим данным, его заложили в 1887-1890 годах. На протяжении десятилетий он оставался излюбленным местом прогулок и встреч горожан, сохраняя атмосферу старого города.

Однако в последние годы территория постепенно приходила в запустение. Долгое время парк находился в частной собственности, а вопрос его возвращения городу решался в судебном порядке. В итоге по решению суда территорию передали в государственную собственность.

Теперь историческое пространство ждет масштабное обновление. Парк уже огородили, подрядная организация приступила к работам. С ходом проекта ознакомился аким Актобе Азамат Бекет. Вместе с ним территорию осмотрели жители старого города.

Почему закрыли парк

Ограждение территории вызвало обсуждения в социальных сетях и обеспокоенность горожан. Аким города пояснил, что закрытие связано с предстоящими работами и необходимостью привести изношенную территорию в порядок.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Жители города уже много лет просят обновить старый парк. Его не ремонтировали с прошлого века, территория изношена и уже не отвечает требованиям безопасности, – отметил Азамат Бекет.

На реконструкцию компания ERG выделит 600 млн тенге. Проектно-сметную документацию подготовили еще в прошлом году за счет спонсорских средств.

До конца текущего года подрядчик планирует проложить инженерные сети. Основные работы по благоустройству продолжатся весной. Открыть обновленный парк рассчитывают в следующем году.

Что изменится

В рамках реконструкции в парке высадят дополнительные зеленые насаждения, обустроят систему полива, установят скамейки и другую парковую мебель, а также оборудуют детскую игровую площадку.

При этом власти намерены сохранить исторический облик и название парка.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

В 1937 году ему присвоили имя Александра Сергеевича Пушкина. В прошлом веке парк считался одним из культурных центров Актобе. Для многих горожан он и сегодня остается особенным местом, символом старого города.

Для многих жителей это особенное место, которое можно назвать сердцем старого города. Поэтому наша задача – сохранить его исторический облик и название, – подчеркнул Азамат Бекет.

После реконструкции парк должен вновь стать благоустроенным общественным пространством для прогулок и культурного отдыха жителей и гостей Актобе.