Врач раскрыла неожиданные причины постоянной усталости

Даже после полноценного сна усталость может не проходить из-за проблем со здоровьем. Среди возможных причин – дефицит железа, нарушения работы щитовидной железы и побочные эффекты лекарств, сообщает Zakon.kz.

Постоянная усталость не всегда связана с переутомлением. Врач-терапевт и генетический консультант Ирина Налимова в беседе с UfaTime.ru назвала возможные причины упадка сил.

Одна из них – дефицит железа без анемии. Он может встречаться у женщин с обильными менструациями, людей с заболеваниями ЖКТ и доноров крови. Для проверки запасов железа врач рекомендует сдать анализ на ферритин.

"Усталость также может быть связана с нарушениями работы щитовидной железы. Для оценки ее функции используют анализ на тиреотропный гормон. Еще одна возможная причина – апноэ сна, при котором дыхание периодически останавливается", – пояснила Ирина Налимова.

Среди других факторов врач перечислила недостаток витаминов D и B12, хронический стресс, скрытые воспаления и инфекции.

"Кроме того, упадок сил может быть побочным эффектом некоторых антидепрессантов, статинов, препаратов от давления и антигистаминных средств. Если усталость сохраняется длительное время, стоит обратиться к врачу, чтобы выяснить ее причину", – рассказала врач.

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