Врач рассказал, какие болезни маскируются под обычную усталость

Хирург Самвел Багдасарян предупредил о том, что частая усталость может скрывать серьезные нарушения в работе организма, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lenta.Ru со ссылкой на специалиста, хроническая усталость нередко связана с анемией, дефицитом витаминов, сахарным диабетом, проблемами с щитовидной железой, сердечно-сосудистыми заболеваниями или депрессией. Многие болезни долгое время протекают почти бессимптомно, постепенно истощая организм.

Врач отметил, что примерно у трети пациентов во время обследований обнаруживаются скрытые метаболические нарушения. При этом люди часто считают себя здоровыми и не замечают первых признаков системных сбоев.

Одной из главных причин ухудшения самочувствия специалист назвал современный ритм жизни. Постоянный стресс, нехватка сна и отсутствие полноценного отдыха негативно влияют на обмен веществ, концентрацию внимания и способность организма восстанавливаться.

Багдасарян также подчеркнул, что многие заболевания стали выявлять у более молодых людей. Если раньше подобные нарушения чаще диагностировали после 40 лет, то сегодня они все чаще встречаются уже у людей около 30 лет.

