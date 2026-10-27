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Общество

Фейковые аккаунты и чужие фото: как обманывают пользователей Казнета

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 21:20 Фото: pexels
Злоумышленники все чаще используют чужие фотографии для создания фейковых аккаунтов, распространения недостоверной информации и имитации массовой поддержки. Эксперты выяснили, как работают подобные схемы в Казнете и какое наказание за них предусмотрено, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях все чаще появляются публикации, где снимки посторонних людей сопровождаются призывами к участию в несанкционированных митингах. Подобные действия формируют искусственную иллюзию массовой поддержки противоправных актов.

Когда похожие сообщения массово публикуются с разных аккаунтов, у аудитории складывается впечатление, будто речь идет о широко распространенном общественном мнении. Однако такая картина создается искусственно и не отражает реальных настроений граждан, пока снимки используются без согласия владельцев и наносят ущерб их репутации.

"Сама по себе фотография не подтверждает, что человек разделяет опубликованные рядом с ней взгляды, поддерживает определенные призывы или участвует в каких-либо событиях. Если снимок сопровождается чужим текстом без согласия изображенного человека, публикация может вводить пользователей в заблуждение и наносить ущерб его репутации", – пишет проект Nofake.kz.

Фото: скриншот видео, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 21:20

Фото: скриншот видео

Какая ответственность предусмотрена?

Правовая оценка зависит от контекста публикации и наступивших последствий. Использование чужого изображения затрагивает нормы Гражданского кодекса РК и законодательства о персональных данных.

Если публикация содержит ложные сведения или приписывает человеку чужие слова, действия злоумышленников могут расцениваться как клевета. За незаконные сбор и обработку персональных данных статья 79 КоАП РК предусматривает административные штрафы.

Как защитить свои фотографии?

  1. Ограничьте доступ: настройте приватность аккаунта и укажите, кто может видеть ваши снимки.
  2. Не публикуйте лишнего: скройте адреса, место работы и данные документов.
  3. Мониторьте копии: периодически проверяйте свои фотографии через поиск по изображениям в Google или Яндексе.
  4. Фиксируйте нарушения: делайте скриншоты сомнительных постов, сохраняйте ссылки и даты публикаций.
  5. Подавайте жалобы: воспользуйтесь встроенными инструментами платформ для блокировки фейковых аккаунтов.
  6. Обращайтесь в полицию: если ваше фото используют для мошенничества, угроз или распространения клеветы, необходимо написать заявление в правоохранительные органы.

Эксперты напоминают: открытый профиль в социальных сетях не дает права посторонним лицам приписывать человеку чужие взгляды или действия. При обнаружении фейков важно проверять контекст и оперативно сообщать о нарушениях администрации платформ.

Ранее в Министерстве внутренних дел (МВД) предупреждали казахстанцев о новой волне мошенничества. Подробности по этой ссылке.

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Канат Болысбек
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