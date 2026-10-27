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Общество

Водитель автобуса пожаловался на пассажиров, испачкавших салон, и получил штраф

Общественный транспорт, автобус, автобусы, водитель автобуса, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 03:44 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Костанае водителя автобуса оштрафовали за мелкое хулиганство после публикации видео в TikTok, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях 27 октября 2026 года появилось видео, записанное водителем. На нем мужчина выражает возмущение поведением пассажиров. По его словам, двое детей ехали с матерью и одного из них стошнило прямо в салоне.

"Я в шоке. Ну ты едешь в автобусе и даешь ребенку все подряд есть...Еще подходит ко мне и спрашивает, что делать...Ну ты уберись. Свиньи натуральные", – сетует водитель.

Водитель также рассказал, что женщина якобы отказалась убирать за ребенком. Весь рассказ он эмоционально сопровождал нецензурной лексикой. В итоге это видео оказалось в поле зрения Департамента полиции Костанайской области и мужчину оштрафовали на 86 500 тенге за мелкое хулиганство. Причиной стала нецензурная брань в ролике.

В комментариях казахстанцы разделились на два лагеря:

  • Человек выражает свое мнение. Имеет право.
  • Если мама подошла и спросила, как быть, значит хотела убрать за ребенком, но судя по интонации водителя, в данном видео, он ответил ей в грубой форме, с претензией.
  • Водитель прав! Он просто призывал людей соблюдать чистоту, накипело и не так выразился.
  • Ну смотря как разговор шел, если водитель грубо наехал бери тряпку иди мой то вот и результат.
  • Вообще-то он не для себя, к нему следующие пассажиры зайдут и его обматерят за это – разве справедливо?

А в Астане задержали 27-летнего мужчину, который напал на автобус. Он остановил свое авто на автобусной полосе, создав препятствие для движения, начал вести себя агрессивно, несколько раз ударил по стеклу автобуса и выражался нецензурной бранью.

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Камила Салкымбаева
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