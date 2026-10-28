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Общество

Скорая столкнулась с Toyota Camry на перекрестке: есть пострадавший

Авария, ДТП, машина, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 05:25 Фото: instagram/novosti__uka
В Усть-Каменогорске на видео попало дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием машины скорой помощи, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях распространилось видо инцидента. В Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области сообщили, что авария произошла утром 27 октября 2026 года на регулируемом перекрестке проспектов Ауэзова и Победы.

По предварительным данным, водитель автомобиля скорой медицинской помощи, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, не убедился в том, что другие участники дорожного движения уступают ему дорогу, и допустил столкновение с автомобилем Toyota Camry, двигавшимся во встречном направлении прямо.

В результате ДТП один пассажир обратился за медицинской помощью. Сообщается, что в отношении водителя скорой помощи составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП Республики Казахстан.

А в Костанае к административной ответственности привлекли водителя пассажирского автобуса. Он пожаловался на пассажиров, испачкавших салон, и получил штраф.

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Камила Салкымбаева
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