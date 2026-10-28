Президент: Без развитой транспортно-логистической системы даже сильная страна может оказаться на грани краха
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 28 октября 2026 года в Послании народу Казахстана поделился ожиданиями от строительства новых магистралей и железных дорог, передает корреспондент Zakon.kz.
Он подчеркнул, что сегодня вопросами логистики занимаются все государства.
"Без развитой транспортно-логистической системы даже сильная сегодня страна завтра может оказаться на грани краха. В следующем году в нашей стране будет введена в эксплуатацию железнодорожная линия "Бахты – Аягоз". Благодаря новому маршруту пропускная способность грузовых перевозок с Китаем увеличится на 20 миллионов тонн. В августе началось строительство магистрали "Арал – Каспий". Этот проект позволит сократить протяженность Транскаспийского коридора примерно на тысячу километров, а сроки доставки грузов – на три дня", – сказал Токаев.
Президент поручил правительству взять под строгий контроль качественную и своевременную реализацию всех проектов, начатых в этой сфере.
Ранее Токаев оценил потенциал логистических возможностей страны.
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