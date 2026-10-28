#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
455.63
507.89
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
455.63
507.89
5.65
Общество

Президент: Без развитой транспортно-логистической системы даже сильная страна может оказаться на грани краха

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 11:32 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 28 октября 2026 года в Послании народу Казахстана поделился ожиданиями от строительства новых магистралей и железных дорог, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что сегодня вопросами логистики занимаются все государства.

"Без развитой транспортно-логистической системы даже сильная сегодня страна завтра может оказаться на грани краха. В следующем году в нашей стране будет введена в эксплуатацию железнодорожная линия "Бахты – Аягоз". Благодаря новому маршруту пропускная способность грузовых перевозок с Китаем увеличится на 20 миллионов тонн. В августе началось строительство магистрали "Арал – Каспий". Этот проект позволит сократить протяженность Транскаспийского коридора примерно на тысячу километров, а сроки доставки грузов – на три дня", – сказал Токаев.

Президент поручил правительству взять под строгий контроль качественную и своевременную реализацию всех проектов, начатых в этой сфере.

Ранее Токаев оценил потенциал логистических возможностей страны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
12:29, Сегодня
Президент поручил разработать документ с долгосрочным видением приоритетов в развитии страны
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
11:25, Сегодня
Токаев: Казахстан должен стать ведущим логистическим центром Евразии
Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, зерно, урожай
11:53, 08 сентября 2025
Президент раскритиковал развитие агронауки в стране
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Туркестан-Арена&quot; - общий план на поле
12:30, Сегодня
Официально: финал Кубка Казахстана между "Ордабасы" и "Кайсаром" пройдёт в Туркестане
Елена Рыбакина заплетает косу
12:17, Сегодня
В отличной форме: опубликовано новое видео с тренировки Елены Рыбакиной в Токио
Чемпионат мира по борьбе
12:07, Сегодня
Чемпионат мира по борьбе: Ирина Кузнецова победила топовую монголку, но проиграла японке
Чемпионат мира по борьбе
12:00, Сегодня
Казахстанская борчиха Ирина Казюлина проиграла на четвёртом чемпионате мира в карьере
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: