Президент поручил разработать документ с долгосрочным видением приоритетов в развитии страны
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 октября 2026 года в ежегодном Послании народу Казахстана заявил о необходимости пересмотреть национальные планы и стратегии, передает корреспондент Zakon.kz.
Глава государства подчеркнул, что наша страна входит в новый исторический цикл.
"В этот переломный момент мы должны критически переосмыслить все национальные планы и стратегии. Следует четко понимать, с каким "багажом" мы подойдем к следующему знаковому рубежу нашей Независимости", – озвучил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства озвучил, что видение дальних горизонтов позволит нам определить текущие задачи и приоритеты, чтобы твердо следовать суверенному стратегическому курсу, претворять в жизнь созидательные планы.
"Поэтому Администрации Президента совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам с подключением научных центров, прежде всего Казахстанского института стратегических исследований, в течение года следует разработать документ с долгосрочным видением приоритетов в развитии страны. Полагаю, и депутаты могли бы внести свой вклад в разработку этого важного документа", – поручил Токаев.
Онлайн-трансляцию Послания "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле" можете посмотреть здесь.
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