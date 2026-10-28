Президент поручил разработать документ с долгосрочным видением приоритетов в развитии страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 октября 2026 года в ежегодном Послании народу Казахстана заявил о необходимости пересмотреть национальные планы и стратегии, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что наша страна входит в новый исторический цикл.

"В этот переломный момент мы должны критически переосмыслить все национальные планы и стратегии. Следует четко понимать, с каким "багажом" мы подойдем к следующему знаковому рубежу нашей Независимости", – озвучил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства озвучил, что видение дальних горизонтов позволит нам определить текущие задачи и приоритеты, чтобы твердо следовать суверенному стратегическому курсу, претворять в жизнь созидательные планы.

"Поэтому Администрации Президента совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам с подключением научных центров, прежде всего Казахстанского института стратегических исследований, в течение года следует разработать документ с долгосрочным видением приоритетов в развитии страны. Полагаю, и депутаты могли бы внести свой вклад в разработку этого важного документа", – поручил Токаев.

Онлайн-трансляцию Послания "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле" можете посмотреть здесь.