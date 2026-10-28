Президент поставил задачу по качественному строительству всех автодорог – республиканских и местных
Фото: akorda.kz
В 2027 году нужно завершить качественную реконструкцию всех автомобильных пунктов пропуска. Об этом 28 октября 2026 года заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Эта работа, как подчеркнул президент, "до недавнего времени велась ни шатко ни валко".
"Перед нами стоит острейшая задача качественного строительства всех (именно всех) автодорог – республиканских и местных. Ссылаясь на положения и регламенты, исполнительные органы в центре и на местах устроили настоящий "футбол" – тему запинали и сделали все возможное, чтобы утопить проблему в непролазном болоте. Поэтому поручаю: всеми дорогами, будь то республиканскими (центральными), это около 26 процентов всех дорог, или местными, которые находятся в ведении акиматов, должно заниматься правительство в лице Министерства транспорта".Касым-Жомарт Токаев
Глава государства повторил: "Нам нужны очень качественные дороги".
"Ссылки на качество битума, щебенки не принимаются".Касым-Жомарт Токаев
Онлайн-трансляцию Послания "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле" можете посмотреть здесь.
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