Президент поставил задачу по качественному строительству всех автодорог – республиканских и местных

Фото: akorda.kz

В 2027 году нужно завершить качественную реконструкцию всех автомобильных пунктов пропуска. Об этом 28 октября 2026 года заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Эта работа, как подчеркнул президент, "до недавнего времени велась ни шатко ни валко". "Перед нами стоит острейшая задача качественного строительства всех (именно всех) автодорог – республиканских и местных. Ссылаясь на положения и регламенты, исполнительные органы в центре и на местах устроили настоящий "футбол" – тему запинали и сделали все возможное, чтобы утопить проблему в непролазном болоте. Поэтому поручаю: всеми дорогами, будь то республиканскими (центральными), это около 26 процентов всех дорог, или местными, которые находятся в ведении акиматов, должно заниматься правительство в лице Министерства транспорта". Касым-Жомарт Токаев Глава государства повторил: "Нам нужны очень качественные дороги". "Ссылки на качество битума, щебенки не принимаются". Касым-Жомарт Токаев Онлайн-трансляцию Послания "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле" можете посмотреть здесь.

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