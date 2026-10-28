#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
455.63
507.89
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
455.63
507.89
5.65
Общество

Президент поставил задачу по качественному строительству всех автодорог – республиканских и местных

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 11:29 Фото: akorda.kz
В 2027 году нужно завершить качественную реконструкцию всех автомобильных пунктов пропуска. Об этом 28 октября 2026 года заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Эта работа, как подчеркнул президент, "до недавнего времени велась ни шатко ни валко".

"Перед нами стоит острейшая задача качественного строительства всех (именно всех) автодорог – республиканских и местных. Ссылаясь на положения и регламенты, исполнительные органы в центре и на местах устроили настоящий "футбол" – тему запинали и сделали все возможное, чтобы утопить проблему в непролазном болоте. Поэтому поручаю: всеми дорогами, будь то республиканскими (центральными), это около 26 процентов всех дорог, или местными, которые находятся в ведении акиматов, должно заниматься правительство в лице Министерства транспорта".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства повторил: "Нам нужны очень качественные дороги".

"Ссылки на качество битума, щебенки не принимаются".Касым-Жомарт Токаев

Онлайн-трансляцию Послания "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле" можете посмотреть здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия
11:37, Сегодня
Токаев обозначил задачу к 2029 году – добиться устойчивого энергопрофицита
Послание Токаева: стала известна дата выступления
20:17, 20 октября 2026
Токаев рассказал, когда планирует выступить с ежегодным Посланием народу Казахстана
президент РК Касым-Жомарт Токаев
13:24, 23 октября 2026
"Нам предстоит еще многое сделать": президент рассказал, о чем будет Послание народу Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Туркестан-Арена&quot; - общий план на поле
12:30, Сегодня
Официально: финал Кубка Казахстана между "Ордабасы" и "Кайсаром" пройдёт в Туркестане
Елена Рыбакина заплетает косу
12:17, Сегодня
В отличной форме: опубликовано новое видео с тренировки Елены Рыбакиной в Токио
Чемпионат мира по борьбе
12:07, Сегодня
Чемпионат мира по борьбе: Ирина Кузнецова победила топовую монголку, но проиграла японке
Чемпионат мира по борьбе
12:00, Сегодня
Казахстанская борчиха Ирина Казюлина проиграла на четвёртом чемпионате мира в карьере
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: