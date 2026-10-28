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#Послание Токаева – 2026
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#Гордость Казахстана
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Общество

Токаев заявил о глобальных угрозах и необходимости единства в Казахстане

Государственные символы Казахстана, флаг Казахстана, госсимволы Казахстана, Казахстан, государственный флаг Казахстана, флаг РК, флаг Республики Казахстан, перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, молодежь, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 11:37 Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана 28 октября 2026 года, рассказал о глобальных вызовах, необходимости укрепления единства в обществе и предстоящих задачах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Президент отметил, что сегодня хотел бы поделиться своими мыслями о том, как улучшить социально-экономическую ситуацию в стране, и рассказать о предстоящих задачах.

"Откровенно говоря, на сегодняшний день далеко не все вопросы, связанные с защитой нашей независимости и суверенитета, нашли свое полное решение. Это означает, что перед нами стоит множество актуальных задач. Для успешного выполнения работы, прежде всего, необходимо согласие во всем нашем обществе. Без единства и согласия не будет никаких реформ и движения вперед. Сейчас, когда глобальные вызовы приобретают куда более опасный характер, нам необходимо сделать приоритетом в нашем обществе требовательность и порядок", – озвучит Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также подчеркнул, что в настоящее время между странами мира усилились беспочвенные обвинения, скрытые противоборства, и между ведущими мировых державах возник взаимный кризис доверия.

"Бесконтрольные, хаотичные потоки миграции значительно увеличились, и мы видим, какой ущерб это наносит безопасности ряда европейских стран. Авторитет Организации Объединенных Наций переживает глубокий упадок. Ценность международного права существенно снизилась. Одним словом, прогнозирование механизмов, принципов и вектора современного современный мира стало для многих политиков и экспертов совершенное неразрешимой задачей. Не будет преувеличением сказать, что все мировое сообщество живет в период потрясений. Такая сложная и непредсказуемая ситуация не наблюдалась даже во времена "холодной войны", – озвучил президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что, несмотря на столь непростые времена, Казахстан уверенно вступил в новую эпоху развития и осуществил масштабные политические реформы. Это явление, как заявил глава государства, крайне редкое в мировом масштабе.

Онлайн-трансляцию Послания "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле" можете посмотреть здесь.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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