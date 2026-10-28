Токаев: Полагаю возможным и даже необходимым уже в следующем году приступить к строительству АЭС "Балхаш"
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев 28 октября 2026 года в Послании народу Казахстана озвучил ряд поручений в сфере строительства энергообъектов, передает корреспондент Zakon.kz.
Он подчеркнул, что атомная генерация имеет принципиальное значение.
"Полагаю возможным и, может быть, необходимым уже в следующем году приступить к строительству АЭС "Балхаш" и подписать соглашение о комплексном сотрудничестве с целью скорейшего начала строительства АЭС "Мойынкум", – сказал Токаев.
По словам президента, все переговорные позиции должны быть тщательно отработаны и согласованы с точки зрения учета национальных интересов Казахстана.
Ранее Токаев заявил о необходимости наращивания производства электроэнергии.
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