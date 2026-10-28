#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
455.63
507.89
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
455.63
507.89
5.65
Общество

Усилить контроль за водопотреблением поручил президент

Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, вода, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 11:48 Фото: primeminister.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев 28 октября 2026 года в ежегодном Послании народу Казахстана поручил правительству в кратчайшие сроки завершить создание Национальной информационной системы водных ресурсов, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства особо подчеркнул, что проблема дефицита водных ресурсов в нашей стране требует системных и решительных мер.

"Прежде всего необходимо обеспечить повсеместное внедрение принципов рационального и рачительного использования воды – ресурса, ценность которого сложно переоценить в современных реалиях. Правительству и акиматам следует усилить контроль за водопотреблением, сократив потери в сетях и исключив нецелевое использование питьевой воды, в частности на автомоечных станциях", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент заявил, что вода должна оцениваться по своей реальной стоимости.

"По моему поручению правительством начата масштабная тарифная реформа в сфере водопотребления. Необходимо довести ее до логического завершения. Бережное отношение к воде должно стать обязательным принципом хозяйствования. Для полного и достоверного учета водных ресурсов критически важно в полной мере использовать цифровые инструменты. Это позволит принимать выверенные решения при планировании новых производств. Поэтому правительству следует в кратчайшие сроки завершить создание Национальной информационной системы водных ресурсов", – поручил глава государства.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана озвучил ряд поручений в сфере строительства энергообъектов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
11:47, Сегодня
Президент поручил рассмотреть предложение о создании государственного стратегического резерва урана
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
11:25, Сегодня
Токаев: Казахстан должен стать ведущим логистическим центром Евразии
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
18:02, 27 октября 2026
Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана: время и площадки трансляции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Туркестан-Арена&quot; - общий план на поле
12:30, Сегодня
Официально: финал Кубка Казахстана между "Ордабасы" и "Кайсаром" пройдёт в Туркестане
Елена Рыбакина заплетает косу
12:17, Сегодня
В отличной форме: опубликовано новое видео с тренировки Елены Рыбакиной в Токио
Чемпионат мира по борьбе
12:07, Сегодня
Чемпионат мира по борьбе: Ирина Кузнецова победила топовую монголку, но проиграла японке
Чемпионат мира по борьбе
12:00, Сегодня
Казахстанская борчиха Ирина Казюлина проиграла на четвёртом чемпионате мира в карьере
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: