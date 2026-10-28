Усилить контроль за водопотреблением поручил президент

Фото: primeminister.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев 28 октября 2026 года в ежегодном Послании народу Казахстана поручил правительству в кратчайшие сроки завершить создание Национальной информационной системы водных ресурсов, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства особо подчеркнул, что проблема дефицита водных ресурсов в нашей стране требует системных и решительных мер. "Прежде всего необходимо обеспечить повсеместное внедрение принципов рационального и рачительного использования воды – ресурса, ценность которого сложно переоценить в современных реалиях. Правительству и акиматам следует усилить контроль за водопотреблением, сократив потери в сетях и исключив нецелевое использование питьевой воды, в частности на автомоечных станциях", – сказал Касым-Жомарт Токаев. Президент заявил, что вода должна оцениваться по своей реальной стоимости. "По моему поручению правительством начата масштабная тарифная реформа в сфере водопотребления. Необходимо довести ее до логического завершения. Бережное отношение к воде должно стать обязательным принципом хозяйствования. Для полного и достоверного учета водных ресурсов критически важно в полной мере использовать цифровые инструменты. Это позволит принимать выверенные решения при планировании новых производств. Поэтому правительству следует в кратчайшие сроки завершить создание Национальной информационной системы водных ресурсов", – поручил глава государства. Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана озвучил ряд поручений в сфере строительства энергообъектов.

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