В Казахстане разработают новый Гражданский кодекс

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 28 октября 2026 года в своем Послании народу Казахстана заявил о необходимости принять новый Гражданский кодекс, передает корреспондент Zakon.kz.

По его мнению, в нынешних условиях правовая система играет особую роль в успешном внедрении инноваций и повышении конкурентоспособности экономики.

"Действующий Гражданский кодекс был принят в 90-х годах прошлого века. Не будет преувеличением сказать, что Кодекс полностью выполнил свою историческую миссию. Этот документ заложил основу для формирования ключевых институтов рыночной экономики, закрепил принцип защиты собственности. Кроме того, он сформировал правовую основу гражданских отношений в новую историческую эпоху. Однако каким бы качественным ни был этот Гражданский кодекс, он разрабатывался для экономики переходного периода. В то время о передовых технологиях, существующих сегодня, даже не слышали", – сказал Токаев.

Он подчеркнул, что за последние 30 лет весь мир, в том числе и наше общество, кардинально изменился.

"Учитывая все это, считаю необходимым принять новый Гражданский кодекс, который создаст правовую основу для продуманного перехода к экономике будущего. Это позволит обеспечить правовую стабильность, необходимую предпринимателям, инвесторам и гражданам для уверенного ведения своей деятельности. Депутатам Курултая совместно с правительством следует незамедлительно приступить к разработке этого важного документа. Было бы целесообразно, чтобы Курултай принял новый Гражданский кодекс до конца следующего года", – заключил президент.

Ранее Токаев призвал госорганы тщательнее отбирать проекты в строительстве.