Токаев: В сердцевине моего стратегического курса – идея Справедливости

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 28 октября 2026 года с Посланием народу Казахстана, заявил, что перед нами стоит одна большая цель – построить Справедливый, Сильный, Чистый, Прогрессивный Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что "наступила эпоха огромных возможностей и одновременно огромных рисков".

"Именно в такие судьбоносные периоды и проявляется характер нации. Инертность и выжидание равносильны историческому поражению. Единственно верный ответ на вызовы времени – работать в режиме стратегического опережения, формируя архитектуру будущего Казахстана. Иначе мы окажемся в колее бесконечного догоняющего развития. Высшее мерило прогресса государства и главные потребители положительных итогов (или, как сейчас принято говорить, бенефициары) всех реформ – это наши граждане. Поэтому в сердцевине моего стратегического курса – идея Справедливости". Касым-Жомарт Токаев

Как заявил глава государства, "вступая в новый исторический цикл, мы приступаем к строительству и обновлению всей гражданской инфраструктуры".

"В предстоящие несколько лет строительный бум охватит все регионы. Как было сказано, мы будем строить автомагистрали, промышленные и энергетические объекты, железные дороги, мосты, инженерные сети, гидросооружения, школы, больницы, спортивные комплексы и, конечно, объекты культуры". Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, "строительство современной инфраструктуры увязано с открытием десятков новых производств и главное – с развитием народной цифровой экономики".

"Таким образом, благодаря дисциплине, ответственности и упорному труду мы вместе в самое ближайшее время кардинально изменим облик наших сел и городов, сделаем наш общий дом – Республику Казахстан – и более мощным, и более привлекательным государством. Следуя принципу "Закон и Порядок", работая по совести, мы обязательно добьемся всех поставленных целей и оставим достойное наследие потомкам". Касым-Жомарт Токаев

Также глава государства повторил то, что говорил не единожды: "В условиях беспрецедентных глобальных вызовов мы должны всемерно укреплять единство нации, социальный фундамент общества".

"Именно в этом гарантия окончательного успеха наших стратегических замыслов и планов. Уверен, следуя этим путем, Казахстан займет достойное место в авангарде мировой цивилизации". Касым-Жомарт Токаев

Онлайн-трансляцию Послания "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле" можете посмотреть здесь.