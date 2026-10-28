Хорошую новость для врачей озвучил Токаев
Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 28 октября 2026 года в своем Послании народу Казахстана предложил пересмотреть заработные платы медработников, передает корреспондент Zakon.kz.
Глава государства отметил, что особое внимание уделяется модернизации системы первичной медико-санитарной помощи.
"Важно расширить полномочия врачей общей практики и поэтапно увеличивать объем финансирования этой системы. Поручаю правительству с 1 января 2027 года повысить заработную плату специалистов участковой службы, работающих в этом направлении, на величину до 40% в зависимости от непрерывного трудового стажа. Это позволит увеличить доходы более 77 тыс. специалистов", – поручил Касым-Жомарт Токаев.
Ранее Касым-Жомарт Токаев предложил пересмотреть размер минимальной заработной платы (МЗП).
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