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#Послание Токаева – 2026
#Курултай
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Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
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Общество

Хорошую новость для врачей озвучил Токаев

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 12:35 Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 28 октября 2026 года в своем Послании народу Казахстана предложил пересмотреть заработные платы медработников, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что особое внимание уделяется модернизации системы первичной медико-санитарной помощи.

"Важно расширить полномочия врачей общей практики и поэтапно увеличивать объем финансирования этой системы. Поручаю правительству с 1 января 2027 года повысить заработную плату специалистов участковой службы, работающих в этом направлении, на величину до 40% в зависимости от непрерывного трудового стажа. Это позволит увеличить доходы более 77 тыс. специалистов", – поручил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Касым-Жомарт Токаев предложил пересмотреть размер минимальной заработной платы (МЗП).

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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