#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
455.63
507.89
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
455.63
507.89
5.65
Политика

Токаев: Мнимая доброта к людям за счет бюджетных средств – это и есть самый настоящий популизм

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 12:26 Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 28 октября 2026 года в своем Послании народу Казахстана рассказал, почему нужно пересмотреть социальную политику в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что рост населения и внутренняя миграция создают непомерную нагрузку на социальные объекты, многие из которых и без того работают на пределе.

"Проблема возникла далеко не вчера. В предыдущие десятилетия обычным делом была практика затушевывания ошибок и недостатков государственного управления усиленным наращиванием социальной помощи, то есть задабриванием граждан. Государственные ресурсы попросту распылялись: выплаты получали даже вполне обеспеченные семьи, в то время как стремительно нарастал дефицит доступных школ и больниц. Это потворствовало патернализму и росту иждивенческих настроений в обществе, провоцировало откровенные злоупотребления и коррупционные схемы в системе соцобеспечения", – считает президент.

По его словам, избыток неоправданных льгот и выплат свидетельствует об институциональной незрелости и даже слабости государственного аппарата, отсутствии дальновидности в деле обеспечения благоприятного будущего нации.

"Мнимая доброта к людям за счет бюджетных средств – это и есть самый настоящий популизм, цинично прикрывающий всевозможные махинации, направленные против интересов народа и устойчивого развития страны. Таково мировоззрение людей, живущих лишь одним днем, не обладающих стратегическим видением, государственным мышлением в широком понимании этого слова. Поэтому важно в корне пересмотреть социальную политику, переориентировать ее с решения сиюминутных задач на достижение стратегических целей", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее глава государства поручил правительству и Нацбанку проводить взвешенную и тщательно продуманную макроэкономическую политику.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
Читайте также
Нацфонд - детям, нацфонд детям, национальный фонд - детям, национальный фонд детям, выплаты детям, выплаты детям из национального фонда, выплаты детям из нацфонда, финансовая помощь детям, детские накопления, детские выплаты
12:24, Сегодня
Тщательно проверить "калькулятор благосостояния" поручил Токаев
Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия
11:37, Сегодня
Токаев обозначил задачу к 2029 году – добиться устойчивого энергопрофицита
Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция
12:13, Сегодня
Подтачивает благополучие наших граждан: Токаев поручил сдерживать и снижать инфляцию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Туркестан-Арена&quot; - общий план на поле
12:30, Сегодня
Официально: финал Кубка Казахстана между "Ордабасы" и "Кайсаром" пройдёт в Туркестане
Елена Рыбакина заплетает косу
12:17, Сегодня
В отличной форме: опубликовано новое видео с тренировки Елены Рыбакиной в Токио
Чемпионат мира по борьбе
12:07, Сегодня
Чемпионат мира по борьбе: Ирина Кузнецова победила топовую монголку, но проиграла японке
Чемпионат мира по борьбе
12:00, Сегодня
Казахстанская борчиха Ирина Казюлина проиграла на четвёртом чемпионате мира в карьере
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: