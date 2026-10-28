Токаев: Мнимая доброта к людям за счет бюджетных средств – это и есть самый настоящий популизм

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 28 октября 2026 года в своем Послании народу Казахстана рассказал, почему нужно пересмотреть социальную политику в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что рост населения и внутренняя миграция создают непомерную нагрузку на социальные объекты, многие из которых и без того работают на пределе.

"Проблема возникла далеко не вчера. В предыдущие десятилетия обычным делом была практика затушевывания ошибок и недостатков государственного управления усиленным наращиванием социальной помощи, то есть задабриванием граждан. Государственные ресурсы попросту распылялись: выплаты получали даже вполне обеспеченные семьи, в то время как стремительно нарастал дефицит доступных школ и больниц. Это потворствовало патернализму и росту иждивенческих настроений в обществе, провоцировало откровенные злоупотребления и коррупционные схемы в системе соцобеспечения", – считает президент.

По его словам, избыток неоправданных льгот и выплат свидетельствует об институциональной незрелости и даже слабости государственного аппарата, отсутствии дальновидности в деле обеспечения благоприятного будущего нации.

"Мнимая доброта к людям за счет бюджетных средств – это и есть самый настоящий популизм, цинично прикрывающий всевозможные махинации, направленные против интересов народа и устойчивого развития страны. Таково мировоззрение людей, живущих лишь одним днем, не обладающих стратегическим видением, государственным мышлением в широком понимании этого слова. Поэтому важно в корне пересмотреть социальную политику, переориентировать ее с решения сиюминутных задач на достижение стратегических целей", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее глава государства поручил правительству и Нацбанку проводить взвешенную и тщательно продуманную макроэкономическую политику.