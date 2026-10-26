Осенние каникулы начались в Казахстане: Минпросвещения обратилось к родителям

В Казахстане начались осенние каникулы у школьников. В Министерстве просвещения призвали родителей напомнить детям о правилах безопасности дома, на улице и в интернете, сообщает Zakon.kz.

Осенние каникулы продлятся с 26 октября по 1 ноября 2026 года включительно. Учебные занятия возобновятся 2 ноября.

В Министерстве просвещения отметили, что в этот период дети могут проводить время с семьей, читать, заниматься спортом и творчеством. Школы также вправе организовывать мероприятия для содержательного досуга учеников. При этом участие в них добровольное, а сами мероприятия должны учитывать интересы детей и планы семьи.

В ведомстве подчеркнули, что при проведении школьных мероприятий необходимо заранее определить ответственных за организацию и безопасность детей. Участие школьников должно быть согласовано с родителями, а на выездных мероприятиях необходимо обеспечить сопровождение ответственными взрослыми.

"Уважаемые родители! Объясните детям важность соблюдения правил безопасности дома, на улице и в интернете, напомните об осторожности", – обратились в министерстве к родителям.

Таким образом, во время осенних каникул взрослым рекомендуют уделить особое внимание безопасности детей и напомнить им о правилах поведения в различных ситуациях.

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В Казахстане работают около 2,9 тысячи организаций дополнительного образования. Художественные и музыкальные школы, дворцы школьников, спортивные школы и творческие центры позволяют детям развивать способности с учетом своих интересов, добавили в министерстве.

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