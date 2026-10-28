Депутат Курултая о поручении президента: Это налог не на роскошь, а на сверхдоходы

Депутат Курултая Никита Шаталов 28 октября 2026 года в кулуарах Парламента прокомментировал поручение главы государства касательно введения повышенной налоговой ставки для обладателей крупных состояний, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подтвердил, что в Курултае уже ждут проект поправок в Налоговый кодекс.

"Президент предложил выработать единые подходы в рабочей группе. Когда проект Налогового кодекса зайдет к нам, мы его активно ждем, мы к нему активно готовимся. Мы знаем, что проектный офис самого Министерства национальной экономики подготовил предложение. Это будет обсуждаться в рамках дискуссии. Я думаю, что все-таки это не столько про налог на роскошь, сколько про налог на сверхдоходы", – сказал Никита Шаталов.

Точно называть предполагаемую ставку налога депутат не стал.

"Это все дискуссионный вопрос, поэтому она может быть на 5% выше какой-то суммы. То есть есть пороговые значения, когда действует 10%, когда действует 15%. Это, в принципе, можно посмотреть", – добавил Никита Шаталов.

Ранее мы писали, что правительству и Курултаю поручено изучить вопрос внедрения "налога на роскошь" и внести предложения.