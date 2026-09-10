Депутаты приняли регламент Курултая Казахстана

Депутаты на пленарном заседании палаты 10 сентября 2026 года приняли регламент Курултая, передает корреспондент Zakon.kz.

Представила регламент депутат Снежанна Имашева. По ее словам, это документ, который определяет внутреннюю организацию, порядок деятельности высшего представительного органа страны.

"Основной формой деятельности Курултая являются его сессии. Очередная сессия проводится один раз в год – с первого рабочего дня сентября по последний рабочий день июня. Заседания Курултая, как правило, проводятся по средам и четвергам, слушания – по пятницам, правительственные часы – по понедельникам. Заседание правомочно при присутствии не менее двух третей от общего числа депутатов – то есть не менее 97 депутатов", – отметила она.

Проект подробно регулирует весь путь законопроекта – от его внесения в Курултай до принятия закона. Право законодательной инициативы реализуется исключительно в Курултае. В частности, после регистрации законопроект направляется Бюро в головной комитет, который формирует рабочую группу и организует его дальнейшую проработку. Рассмотрение проекта закона проходит в трех чтениях. Исключение составляют законы о ратификации или денонсации международного договора. Эти проекты рассматриваются в двух чтениях.

"В первом чтении обсуждаются цели, задачи, основные положения и возможные социально-экономические, правовые и иные последствия в случае его принятия. После первого чтения проводится детальная работа над поправками. Они обобщаются рабочей группой и головным комитетом в сравнительной таблице. Во втором чтении рассматриваются поправки к проекту закона, внесенные в рабочую группу или головной комитет. Третье чтение завершает законодательную процедуру в Курултае", – добавила депутат.

На этой стадии рассматриваются только те поправки, которые направлены на приведение проекта закона в соответствие с Конституцией и иным законодательством Республики Казахстан, правилами юридической техники, на устранение внутренних противоречий и замечаний редакционного характера. Поправки, меняющие правовое содержание проекта, одобренного во втором чтении, не рассматриваются.

Отдельно урегулирована работа с поправками. Проект определяет порядок их внесения депутатами, комитетами и фракциями, порядок подготовки сравнительных таблиц, рассмотрения поправок рабочей группой и головным комитетом.

Предусматривается также специальный порядок рассмотрения предложений правительства к законопроектам, уже находящимся в Курултае.

"Комитет должен рассмотреть предложения, а по итогам принять решение – включать их в сравнительную таблицу или нет. Это особенно важно для того, чтобы, с одной стороны, сохранить возможность оперативного законодательного реагирования, а с другой – не допустить подмены установленной процедуры законодательной инициативы. Проект закона может быть отозван субъектом законодательной инициативы на любой стадии его рассмотрения", – пояснила Снежанна Имашева.

Регламентом также урегулирован порядок принятия актов, не носящих законодательного характера. К ним относятся обращения, декларации и заявления.

Значительный блок Регламента посвящен взаимодействию Курултая с Конституционным Судом, правительством и Қазақстан Халық Кеңесі, включая процедуры рассмотрения вопросов, определенных Конституцией и законами.

"Это еще одна важная часть нового Регламента – гарантии парламентской оппозиции. Регламент оговаривает статус большинства и оппозиции в Курултае. Большинством признается политическая партия, получившая наибольшее число депутатских мандатов. Политические партии, представленные в Курултае и не входящие в большинство, могут образовывать парламентскую оппозицию. Регламент не ограничивается декларативным закреплением этого статуса, а предусматривает конкретные процедурные гарантии. Оппозиция вправе не менее одного раза в течение сессии инициировать проведение слушаний. Кроме того, она вправе не менее двух раз за сессию определять повестку дня правительственного часа", – подчеркнула депутат.

Предусматривается также представительство оппозиции в руководстве постоянных комитетов. Это, по словам Снежанны Имашевой, создает институциональные возможности не только для представления альтернативной позиции, но и для ее реального включения в парламентскую повестку.

Отдельный раздел посвящен правовому положению депутатов. Регламент определяет порядок принесения присяги, осуществления депутатских полномочий, работы с избирателями, участия в заседаниях и рабочих органах.

Документом предусмотрены две основные формы депутатских объединений: фракции политических партий и депутатские группы.

"Фракция представляет соответствующую политическую партию. Депутатская группа может создаваться для совместного осуществления депутатами своих полномочий. Для ее образования необходимо не менее 15 депутатов. Одновременно с правами закрепляется ответственность депутатов. Регламент предусматривает меры в случаях систематического отсутствия без уважительных причин, передачи своего голоса другому депутату, а также нарушения правил депутатской этики. Таким образом, депутатский мандат рассматривается не только как совокупность прав, но и как обязанность лично и добросовестно участвовать в деятельности Курултая", – резюмировала Снежанна Имашева.

28 августа 2026 года депутаты Курултая избрали заместителей председателя и сформировали структуру однопалатного Парламента.